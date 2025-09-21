सरकारी स्कूलों में मिड-डे-मील की वॉल पेंटिंग होगी, भोजन चखकर परासेगी बच्चों की मांएं

भोजन की गुणवत्ता व विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए स्कूलों में बच्चों की मांओं को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। उन्हें पहले भोजन चखाया जाएगा फिर उनके हाथ से ही पुरसगारी करवाई जाएगी। उप आयुक्त के निर्देशों के अनुसार मांओं के साथ शिक्षक भी भोजन चखेंगे।इसलिए कवायदस्कूलों में मिड-डे-मील के मैन्यू की वॉल पेंटिंग से बच्चों व अभिभावकों को ये जानकारी रहेगी कि उन्हें भोजन में किस दिन क्या खिलाया जाएगा। इसके अलावा मांओं के चखने व भोजन परोसने से मिड-डे-मील के प्रति विश्वसनीयता व बच्चों में आत्मीयता का भाव भी बढ़ेगा। पोषाहार को शिक्षकों व अभिभावकों द्वारा चखने की कवायद पहले भी की गई थी। पर इस बार विभाग का जोर अतिथि मांओं को आमंत्रित करने पर है।