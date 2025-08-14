Patrika LogoSwitch to English

सीकर

राजस्थान का ये गांव डॉक्टर्स फैक्ट्री के नाम से मशहूर… हर तीसरे घर में है डॉक्टर, जानें खासियत

सीकर जिले के रींगस उपखंड क्षेत्र में आने वाले एक छोटे सा गांव कोटडी धायलान पूरे देश में डॉक्टरों वाले गांव के नाम से मशहूर है। यहां हर तीसरे घर में एक शख्स डॉक्टर है।

सीकर

Anand Prakash Yadav

Aug 14, 2025

राजस्थान के सीकर जिले में कोटडी धायलान एक अनोखा गांव भी है, जिसके युवाओं ने अपने गांव की पहचान की इबारत खुद के दम पर लिखी है। वर्ष 1968 से शुरू हुआ सिलसिला आज तक जारी है। सीकर जिले के रींगस उपखंड क्षेत्र में आने वाले एक छोटे सा गांव कोटडी धायलान पूरे देश में डॉक्टरों वाले गांव के नाम से मशहूर है। यहां हर तीसरे घर में एक शख्स डॉक्टर है। गांव के युवाओं में डॉक्टर बनने का यह जज्बा आज तक बरकरार है।

कोटडी धायलान के 138 लोग डॉक्टर

कोटडी धायलान के के निवासियो के अनुसार गांव में अब तक कुल 138 युवा डॉक्टर की पढ़ाई के लिए चयनित हुए, जिनमें से करीब 100 लोग एमबीबीएस पूरी कर विभिन्न संस्थानों में सेवाएं दे रहे हैं। गांव के ही 38 युवा अभी अध्ययनरत हैं और बहुत जल्द पढ़ाई पूरी कर लेंगे।

एसएमएस अस्पताल में दे रहे सेवाएं

गांव के निवासी डॉक्टर जीएल धायल वर्तमान में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और एसएमएस अस्पताल जयपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं चिकित्सकीय पेशे में डॉक्टर पुष्कर धायल और डॉक्टर एच एस धायल बड़ा नाम है। गांव के 50 से अधिक डॉक्‍टर प्रदेश समेत देश के कई बड़े अस्पतालों में कार्यरत हैं।

शिक्षा, सेना में भी धाक

इस गांव के लोग शिक्षा जगत के अलावा सेना में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार गांव के हर तीसरे घर में एक डॉक्टर या एक शिक्षक मिल जाएगा। सेना में भी गांव के कई युवा भर्ती हो चुके हैं। बता दें गांव से हर साल 5 से 6 डॉक्टर चयनित होते हैं, जिन्हे देश के नामी कॉलेज में पढ़ाई के लिए दाखिला मिला है।

एचएस धायल पहले डॉक्टर

इस गांव के पहले डॉक्टर पुष्कर धायल आज भी मानव सेवा को सर्वोपरि मानते हुए एक छोटे से क्लिन‍िक में मरीजों का इलाज कर रहे हैं। जहां मरीजों की महज नाम मात्र की फीस पर इलाज मुहैया हो रहा है। कोटडी के पहले सरकारी डॉक्टर एचएस धायल हैं, जो बच्चों के डॉक्टर के रूप में पूरे प्रदेश में विख्यात हैं।

Published on:

14 Aug 2025 03:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / राजस्थान का ये गांव डॉक्टर्स फैक्ट्री के नाम से मशहूर… हर तीसरे घर में है डॉक्टर, जानें खासियत

