राजस्थान का ये गांव डॉक्टर्स फैक्ट्री के नाम से मशहूर… हर तीसरे घर में है डॉक्टर, जानें खासियत

राजस्थान के सीकर जिले में कोटडी धायलान एक अनोखा गांव भी है, जिसके युवाओं ने अपने गांव की पहचान की इबारत खुद के दम पर लिखी है। वर्ष 1968 से शुरू हुआ सिलसिला आज तक जारी है। सीकर जिले के रींगस उपखंड क्षेत्र में आने वाले एक छोटे सा गांव कोटडी धायलान पूरे देश में डॉक्टरों वाले गांव के नाम से मशहूर है। यहां हर तीसरे घर में एक शख्स डॉक्टर है। गांव के युवाओं में डॉक्टर बनने का यह जज्बा आज तक बरकरार है।