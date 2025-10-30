सीकर में सड़कों पर उतरे हजारों किसान, सांसद अमराराम और पुलिस के बीच झड़प; बोले- RSS-BJP के गुंडे मचा रहे आतंक

उन्होंने कहा कि सीकर और झुंझुनू को एक रुपया नहीं मिला, जबकि मुख्यमंत्री नौ बार सीकर आ चुके हैं और शेखावाटी के जिलों में रुककर भी गए हैं। वे सिर्फ बातों से पानी पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मानसून में 50-60 प्रतिशत फसलें बर्बाद हुईं, लेकिन सरकार सिर्फ तीन प्रतिशत बता रही है। एमएसपी पर खरीद भी ठप है। खाद मांगने पर लाठियां और घरों-खेतों पर जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं।