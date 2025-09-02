Sikar: पत्थर की खान दरकने से तीन मजदूर दबे, 2 की मौत… एक श्रमिक को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी

सीकर जिले के नीमकाथाना इलाके में रायपुर मोड़ स्थित एक माइंस में मंगलवार को पत्थर दरकने से दो मजदूरों की मौत हो गई। आज शाम अचानक पत्थर दरकने से खान का एक हिस्सा ढ़ह गया। जिसमें तीन मजदूर बाहर निकाल लिए गए, जबकि तीन मजदूर नीचे दब गए। हालांकि बाद में एक मृतक के शव को व एक घायल को बाहर निकाल लिया गया। जबकि एक मृतक का शव अभी तक नहीं निकाला जा सका है।
हादसे के समय माइंस में दो पोकलेन मशीन व एक डम्पर काम कर रहा था। वहीं, छह मजदूर काम में लगे हुए थे। पत्थरों के गिरने पर तीन मजदूर भाग निकले, तीन मजदूर नीचे दब गए। पत्थरों के नीचे श्रमिकों को निकालने के लिए पुलिस व प्रशासन ने बड़े स्तर पर राहत ऑपरेशन शुरू किया है। देर शाम एक मृतक के शव को एक घायल को बाहर निकाल लिया गया। जबकि एक मृतक का शव अभी तक नहीं निकाला जा सका है।
पुलिस ने बताया कि लक्ष्मण सिंह राजपूत निवासी गणेश्वर नीमकाथाना केशव को बाहर निकाल लिया गया है। जबकि नीतीश यादव निवासी बिहार को घायल अवस्था में नीमकाथाना के कपिल चिकित्सालय भिजवाया गया है। बिजनौर उत्तर प्रदेश निवासी सुरेंद्र सिंह अभी तक पत्थरों के नीचे दबा हुआ है।