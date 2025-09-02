Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सीकर

Sikar: पत्थर की खान दरकने से तीन मजदूर दबे, 2 की मौत… एक श्रमिक को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी

मिट्टी दरकने से खान का एक हिस्सा ढ़ह गया। जिसमें दो मजदूरों की मौत हो गई।

सीकर

Lokendra Sainger

Sep 02, 2025

sikar news
Photo- Patrika Network

सीकर जिले के नीमकाथाना इलाके में रायपुर मोड़ स्थित एक माइंस में मंगलवार को पत्थर दरकने से दो मजदूरों की मौत हो गई। आज शाम अचानक पत्थर दरकने से खान का एक हिस्सा ढ़ह गया। जिसमें तीन मजदूर बाहर निकाल लिए गए, जबकि तीन मजदूर नीचे दब गए। हालांकि बाद में एक मृतक के शव को व एक घायल को बाहर निकाल लिया गया। जबकि एक मृतक का शव अभी तक नहीं निकाला जा सका है।

हादसे के समय माइंस में दो पोकलेन मशीन व एक डम्पर काम कर रहा था। वहीं, छह मजदूर काम में लगे हुए थे। पत्थरों के गिरने पर तीन मजदूर भाग निकले, तीन मजदूर नीचे दब गए। पत्थरों के नीचे श्रमिकों को निकालने के लिए पुलिस व प्रशासन ने बड़े स्तर पर राहत ऑपरेशन शुरू किया है। देर शाम एक मृतक के शव को एक घायल को बाहर निकाल लिया गया। जबकि एक मृतक का शव अभी तक नहीं निकाला जा सका है।

ये भी पढ़ें

‘वापस लौट जा…’ लेकिन नहीं सुना, लोग देते रहे चेतावनी, देखते-देखते बह गया युवक, देखें वीडियो
सवाई माधोपुर
image

एक मजदूर अभी भी माइंस में दबा

पुलिस ने बताया कि लक्ष्मण सिंह राजपूत निवासी गणेश्वर नीमकाथाना केशव को बाहर निकाल लिया गया है। जबकि नीतीश यादव निवासी बिहार को घायल अवस्था में नीमकाथाना के कपिल चिकित्सालय भिजवाया गया है। बिजनौर उत्तर प्रदेश निवासी सुरेंद्र सिंह अभी तक पत्थरों के नीचे दबा हुआ है।

ये भी पढ़ें

Alwar News: 2 मासूम बहनों को सांप ने डसा, 1 की मौत, दूसरी जिंदगी-मौत से लड़ रही जंग
अलवर
Snakebite in Alwar

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Sept 2025 08:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Sikar: पत्थर की खान दरकने से तीन मजदूर दबे, 2 की मौत… एक श्रमिक को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट