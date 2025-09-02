Sikar: पत्थर की खान दरकने से तीन मजदूर दबे, 2 की मौत… एक श्रमिक को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी

हादसे के समय माइंस में दो पोकलेन मशीन व एक डम्पर काम कर रहा था। वहीं, छह मजदूर काम में लगे हुए थे। पत्थरों के गिरने पर तीन मजदूर भाग निकले, तीन मजदूर नीचे दब गए। पत्थरों के नीचे श्रमिकों को निकालने के लिए पुलिस व प्रशासन ने बड़े स्तर पर राहत ऑपरेशन शुरू किया है। देर शाम एक मृतक के शव को एक घायल को बाहर निकाल लिया गया। जबकि एक मृतक का शव अभी तक नहीं निकाला जा सका है।