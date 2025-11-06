Today Weather: थम गई बारिश, अब उत्तरी हवाओं से पड़ेगी कड़ाके की ठंड, 11 नवंबर तक राजस्थान में ऐसा रहेगा मौसम

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में अब मौसम शुष्क हो गया है। बीते 24 घंटे में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 34.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। साथ ही उत्तरी हवाएं चलने से राजस्थान में सर्दी का जोर बढ़ता जा रहा है और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार शुष्क मौसम के कारण आगामी दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस गिरावट के आसार है।