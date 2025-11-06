Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

Today Weather: थम गई बारिश, अब उत्तरी हवाओं से पड़ेगी कड़ाके की ठंड, 11 नवंबर तक राजस्थान में ऐसा रहेगा मौसम

IMD Weather Forecast: राजस्थान में बारिश थमने के बाद अब उत्तरी हवाओं के चलते सर्दी बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 5 डिग्री तक गिर सकता है।

less than 1 minute read
Google source verification

सीकर

image

Akshita Deora

Nov 06, 2025

Rajasthan Weather

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में अब मौसम शुष्क हो गया है। बीते 24 घंटे में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 34.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। साथ ही उत्तरी हवाएं चलने से राजस्थान में सर्दी का जोर बढ़ता जा रहा है और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार शुष्क मौसम के कारण आगामी दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस गिरावट के आसार है।

सीकर की वेदर रिपोर्ट

सीकर में बुधवार सुबह से मौसम साफ रहा। उत्तरी हवाएं चलने के कारण दिन में सर्दी का जोर रहा। अधिकतम तापमान में ढाई डिग्री की गिरावट आई। शाम होते ही सर्दी ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। सीकर में अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं फतेहपुर में अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम 12.5 डिग्री दर्ज हुआ।

11 नवंबर तक मौसम का पूर्वानुमान

बारिश थमने के बाद मौसम विभाग ने किसी प्रकार की कोई चेतावनी नहीं दी है। राजस्थान के सभी जिलों में आज से 11 नवंबर तक आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि ठंड धीरे-धीरे बढ़ेगी, जिससे इस महीने के आखिर तक कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड़ पड़ने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के इस शहर में 1109 भूखंडों के लिए 7 नवंबर है अंतिम तिथि, हाथ से न जानें दें मौका
उदयपुर
uda plot scheme

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Nov 2025 08:16 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Today Weather: थम गई बारिश, अब उत्तरी हवाओं से पड़ेगी कड़ाके की ठंड, 11 नवंबर तक राजस्थान में ऐसा रहेगा मौसम

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जानलेवा न बन जाए ये अनदेखी: ड्यूटी के बोझ तले दबे रोडवेज बस चालक, खतरे में यात्रियों की सुरक्षा!

सीकर

Rajasthan: दिवाली से पहले RLP कार्यकर्ता के तोड़े थे हाथ-पैर, आरोपी रोहतक से गिरफ्तार; महिला की वेषभूषा में काट रहे थे फरारी

accused in arrested in Rohtak
सीकर

जयपुर हादसा: घर से उठी तीन अर्थियां, एक ही चिता पर दो भाइयों का अंतिम संस्कार, बदहवास पिता बोले-हे भगवान हमें भी उठा ले

सीकर

Jaipur Accident: एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, एक साथ होगा 2 भाइयों और बेटी का अंतिम संस्कार, घरवालों का रो-रोकर बुरा हाल

सीकर

Bus Accident: खाटूश्यामजी जा रही बस भीषण हादसे का शिकार; 6 से अधिक श्रद्धालु घायल, ड्राइवर की हालत गंभीर

sikar bus accident
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.