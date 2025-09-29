एक महीने में दो कंटेनर व एक ट्रक जब्त कर 1.50 करोड़ रुपए की अवैध शराब की बरामद

सीकर. सीकर पुलिस ने पिछले एक महीने में अवैध शराब के दो कंटेनर व एक ट्रक जब्त कर करीब 1.50 करोड़ रुपए की लागत की अवैध शराब जब्त की है। हरियाणा, पंजाब से शेखावाटी के विभिन्न राजमार्गों, स्थानीय व लोकल रूट्स से बड़ी मात्रा में हर दिन चार से पांच करोड़ रुपए की अवैध शराब की तस्करी हो रही है। तस्करों के गठजोड़ से शेखावाटी इलाका शराब तस्करी का एक्सप्रेस-वे बन गया है। शराब तस्कर शेखावाटी के तीन जिलों सहित प्रदेश के 10 जिलों से छुपकर विभिन्न माध्यमों से शराब तस्करी कर रहे हैं। बड़े तस्करों ने शराब तस्करी करने के नए जुगाड़ ढूंढ़ लिए हैं जिससे कि पुलिस व आबकारी विभाग उन तक पहुंच ही नहीं पाता है। यहां तक कि ड्राइवर भी कभी-कभार ही पकड़ में आते हैं। शराब तस्कर पार्सल के ट्रक, सीमेंट के टैंकर, ट्रक में बिजली का खाली ट्रांसफार्मर रखकर उसमें शराब भरकर, गद्दों व खल-चूरी, चावल के बीच में रखकर अवैध शराब तस्करी कर रहे हैं। यही नहीं कंटेनर के ड्राइवर कैबिन व पीछे के हिस्से के बीच में एक सेपरेट बॉक्स बनाकर उसमें भी अवैध रूप से शराब तस्करी की जा रही है।
पंजाब-हरियाणा से हर महीने करीब 150 करोड़ रुपए की अवैध शराब तस्करी की जा रही है। सीकर-चूरू और झुंझुनूं ऐसे जिले हैं, जहां से हरियाणा की सीधी कनेक्टिविटी है और इन तीनों जिलों से ही हरियाणा से आने के लिए कई लोकल व कच्चे रास्ते निकल रहे हैं जहां से अवैध शराब के ट्रक, कंटेनर दिन में भी बिना रोक-टोक के लिए आसानी से निकल जाते हैं। इन रूट्स पर ट्रकों में अलग-अलग उपाय करके शराब तस्करी की जा रही है। यहां तक कि ट्रक व कंटेनर मालिक बिल्टी भी फर्जी बनवाते हैं, जिससे कि किसी को शक तक नहीं होता है। तस्कर हर जिले में अवैध शराब के कंटेनर या ट्रक का ड्राइवर बदल देते हैं और वाहन को एस्कोर्ट भी करते हैं।
शेखावाटी के बड़े शराब तस्करों की यहां के राजनेताओं व पुलिस से भी सांठगांठ है, जिसके चलते कि उनके शराब से भरे अवैध वाहनों पर कार्रवाई नहीं होती है। कुछ ड्राइवर, कंडक्टर या तस्कराें के पास काम करने वाले कार्मिक व श्रमिक सैलरी नहीं मिलने या उन्हें निकाल देने पर वे अवैध शराब तस्करी की गुप्त सूचना पुलिस व आबकारी विभाग को दे देते हैं, जिसके बाद महज कुछ अवैध शराब के ट्रक पकड़कर खानापूर्ति कर ली जाती है। शेखावाटी व हरियाणा, पंजाब के एक भी बड़े तस्कर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जांच में पुलिस उन तक पहुंच ही नहीं पाती है।
जिला डीएसटी टीम एवं अजीतगढ़ पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पार्सल के एक कंटेनर ट्रक में बाजरे के कट्टों की आड़ में रखी हरियाणा निर्मित अवैध शराब के 393 कार्टून समेत कंटेनर को जब्त किया। अवैध शराब की कीमत करीब 30 लाख रुपए है। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। नीमकाथाना के एएसपी गिरधारी लाल शर्मा एवं अजीतगढ़ थानाधिकारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि शनिवार की देर शाम अजीतगढ़ पुलिस एवं जिला स्पेशल पुलिस टीम संयुक्त रूप से अजीतगढ़ के शाहपुर सड़क मार्ग पर स्थित धाराजी के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के लिए नाकेबंदी कर रखी थी। एक कंटेनर को रोक कर चेक किया तो कंटेनर के पीछे के डाले के पास बाजरे के कट्टे लगा रखे थे। जांच की तो बाजरे के कट्टों की आड़मे 393 हरियाणा निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब के कार्टून मिले। कंटेनर में 1452 अंग्रेजी शराब की बोतल, 8928 अंग्रेजी शराब के पव्वे एवं 1032 बीयर के केन मिले हैं। पुलिस ने कंटेनर चालक अणदाराम जाट निवासी खरनतिया, बालोतरा को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में डीएसटी टीम सीकर के कांस्टेबल हरीश कुमार भांबू एवं सुनील कुमार की विशेष भूमिका रही है।
एक महीने में अवैध शराब के ट्रक व कंटेनर पकड़ने की यह तीसरी कार्रवाई है। पहले ही डीएसटी टीम व अजीतगढ़ थाना पुलिस ने शाहपुरा सड़क मार्ग पर धाराजी के पास एक मिनी ट्रक में 15 लाख रुपए की लागत की अवैध शराब पकड़ी थी। वहीं हाल ही में गोकुलपुरा थाना क्षेत्र में डीएसटी टीम ने सीमेंट मिक्स करने वाले कंटेनर में एक करोड़ रुपए लागत की 1250 कार्टन अवैध शराब जब्त की थी। कंटेनर ड्राइवर हनुमान राम (30) निवासी बाड़मेर को भी गिरफ्तार किया गया था।
