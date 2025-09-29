एक महीने में दो कंटेनर व एक ट्रक जब्त कर 1.50 करोड़ रुपए की अवैध शराब की बरामद

सीकर. सीकर पुलिस ने पिछले एक महीने में अवैध शराब के दो कंटेनर व एक ट्रक जब्त कर करीब 1.50 करोड़ रुपए की लागत की अवैध शराब जब्त की है। हरियाणा, पंजाब से शेखावाटी के विभिन्न राजमार्गों, स्थानीय व लोकल रूट्स से बड़ी मात्रा में हर दिन चार से पांच करोड़ रुपए की अवैध शराब की तस्करी हो रही है। तस्करों के गठजोड़ से शेखावाटी इलाका शराब तस्करी का एक्सप्रेस-वे बन गया है। शराब तस्कर शेखावाटी के तीन जिलों सहित प्रदेश के 10 जिलों से छुपकर विभिन्न माध्यमों से शराब तस्करी कर रहे हैं। बड़े तस्करों ने शराब तस्करी करने के नए जुगाड़ ढूंढ़ लिए हैं जिससे कि पुलिस व आबकारी विभाग उन तक पहुंच ही नहीं पाता है। यहां तक कि ड्राइवर भी कभी-कभार ही पकड़ में आते हैं। शराब तस्कर पार्सल के ट्रक, सीमेंट के टैंकर, ट्रक में बिजली का खाली ट्रांसफार्मर रखकर उसमें शराब भरकर, गद्दों व खल-चूरी, चावल के बीच में रखकर अवैध शराब तस्करी कर रहे हैं। यही नहीं कंटेनर के ड्राइवर कैबिन व पीछे के हिस्से के बीच में एक सेपरेट बॉक्स बनाकर उसमें भी अवैध रूप से शराब तस्करी की जा रही है।