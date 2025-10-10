चूरू, राजगढ़ व तारानगर में बिना ट्रेड सर्टिफिकेट के धड़ल्ले से बेचे जा रहे वाहन, आठ शोरूम के वाहन जब्त

सीकर. चूरू, राजगढ़ व तारानगर में बिना ट्रेड सर्टिफिकेट के धड़ल्ले से वाहन बेचे जा रहे हैं। यहां पर गोदाम, सर्विस सेंटर के नाम पर शोरूम चलते पाए गए। सीकर, झुंझुनूं, बीकानेर के ट्रेड सर्टिफिकेट के नाम पर इन तीनों जगह पर टू व्हीलर, फोर-व्हीलर व ट्रैक्टर बेचे जा रहे हैं जो कि पूरी तरह मोटर व्हीकल एक्ट एवं सेंटर मोटर व्हीकल रूल्स के खिलाफ है। यही नहीं बिना टेक्स, बिना रजिस्ट्रेशन और बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) के वाहन बेचे जा रहे हैं। आरटीओ सीकर के परिवहन निरीक्षक रोबिनसिंह ने दो दिन में चूरू, राजगढ़ व तारानगर में 14 वाहन डीलरों की जांच की और सबके चालान बनाए हैं। जो शोरूम संचालक दूसरी जगह से ट्रेड सर्टिफिकेट दिखाकर वाहन बेच रहे थे, उसके मुख्य डीलर का ट्रेड निलंबन करने की अनुशंसा की है। परिवहन निरीक्षक ने 14 में से 8 शोरूम्स की मोटरसाइकिल व कार जब्त करके संचालक को बिना ट्रेड सर्टिफिकेट के वाहन नहीं बेचने के लिए पाबंद किया है।