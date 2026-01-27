Weather News : पश्चिमी विक्षोभ के असर से बदला मौसम, सीकर में बारिश के साथ ओलावृष्टी, बिजली गिरने से महिला की मौत

सीकर में बारिश के साथ ओलावृष्टी, बिजली गिरने से महिला की मौत। फोटो पत्रिका नेटवर्क
सीकर। पश्चिमी विक्षोभ के असर राजस्थान में मंगलवार सुबह से ही मौसम का मिजाज बदल गया। सीकर जिले में सुबह कोहरा और आसमान में घने बादल छाए रहे। इसके बाद जिले के कई इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। बारिश और ओले गिरने से सर्दी का असर और तेज हो गया, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। इसी बीच श्रीमाधोपुर क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को जिले में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है।
श्रीमाधोपुर क्षेत्र के नीमेड़ा गांव में खेत में काम कर रही सोहनी देवी पर अचानक आकाशीय बिजली गिर गई। तेज गर्जना के साथ गिरी बिजली की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से झुलस गईं और अचेत हो गईं।
घटना के बाद परिजन उन्हें तत्काल श्रीमाधोपुर के सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां प्राथमिक जांच के बाद चिकित्सकों ने हालत नाजुक देखते हुए उन्हें उच्च चिकित्सा केंद्र के लिए रेफर कर दिया। परिजन महिला को एंबुलेंस से लेकर रींगस की ओर रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही रींगस के पास सोहनी देवी ने दम तोड़ दिया।
राजस्थान में बारिश और ओलावृष्टि के चलते सर्द हवाएं अब रफ्तार पकड़ेगी। मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर की मानें तो प्रदेश में अगले दो दिन घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। प्रदेश में 31 जनवरी से एक और नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा। जिसके असर के चलते 31 जनवरी और 1 फरवरी को मौसम का मिजाज बदला रहेगा। कई जिलों में बारिश हो सकती है और कहीं-कहीं बादल छाए रहने की संभावना है।
