Weather News : पश्चिमी विक्षोभ के असर से बदला मौसम, सीकर में बारिश के साथ ओलावृष्टी, बिजली गिरने से महिला की मौत

सीकर। पश्चिमी विक्षोभ के असर राजस्थान में मंगलवार सुबह से ही मौसम का मिजाज बदल गया। सीकर जिले में सुबह कोहरा और आसमान में घने बादल छाए रहे। इसके बाद जिले के कई इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। बारिश और ओले गिरने से सर्दी का असर और तेज हो गया, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। इसी बीच श्रीमाधोपुर क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को जिले में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है।