Basant Panchami 2026: जानें खाटू श्याम बाबा के भक्तों के लिए क्यों खास है बसंत पंचमी?

खाटू श्याम बाबा को महाभारत काल के वीर बर्बरीक के रूप में जाना जाता है। बर्बरीक महाबली भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। वे बहुत शक्तिशाली योद्धा थे। जब महाभारत का युद्ध होने लगा, तो बर्बरीक ने अपनी माता अहिलावती से युद्ध में जाने की अनुमति मांगी। माता ने शर्त रखी कि वे हमेशा हारने वाले का साथ देंगे। बर्बरीक ने यह वचन स्वीकार कर लिया। भगवान श्रीकृष्ण को यह पता था कि अगर बर्बरीक युद्ध में उतरे, तो युद्ध का परिणाम बदल सकता है।