सीकर

Rajasthan: रेप के आरोपी को पकड़ने आई पुलिस से सीकर में मारपीट, महिलाओं ने नोंचे बाल, जड़े थप्पड़; FIR दर्ज

Rajasthan News: सीकर जिले के धोद कस्बे में नाबालिग से रेप के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पकड़ने आई डीडवाना कुचामन जिले की मौलासर पुलिस के साथ मारपीट की गई।

Nirmal Pareek

Sep 24, 2025

Didwana police were assaulted
फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan News: सीकर जिले के धोद कस्बे में नाबालिग से रेप के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पकड़ने आई डीडवाना कुचामन जिले की मौलासर पुलिस के साथ मारपीट की गई। आरोपी के परिवार के लोगों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की। परिवार की महिलाओं ने पुलिसकर्मियों के बाल नोंचे और थप्पड़ भी जड़े। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। मौलासर पुलिस के कांस्टेबल ने धोद पुलिस थाने में राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज करवाया है।

बहला-फुसलाकर ले गया था आरोपी

दरअसल डीडवाना-कुचामन के मौलासर एरिया की रहने वाली 16 साल की नाबालिग लड़की को धोद कस्बे की अनोखू रोड का रहने वाला गौतम अपने साथ बहला-फुसलाकर ले गया था। इस संबंध में नाबालिग के परिजनों के मौलासर पुलिस थाने में मामला भी दर्ज करवाया। नाबालिग को दस्तयाब करने के बाद जब उसके बयान हुए तो सामने आया कि आरोपी गौतम ने उसके साथ रेप भी किया।

ऐसे में पुलिस ने मुकदमे में पोक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं को जोड़ते हुए इन्वेस्टिगेशन किया। बीती शाम को 5:30 बजे के करीब मौलासर पुलिस के दो कांस्टेबल मुकेश और विजेंद्र आरोपी गौतम को पकड़ने के लिए उसके घर पहुंचे।

पुलिसकर्मियों के बाल नोंचे, थप्पड़ जड़े

दोनों आरोपी को अपने साथ बड़ी मुश्किल से घर के बाहर लेकर आ गए। लेकिन यहां एक बिजली के पोल के पास गौतम के परिवार के लोगों ने दोनों पुलिसकर्मियों को रोक लिया। जिन्होंने कभी पुलिसकर्मियों के बाल नोंचे तो कभी थप्पड़ जड़े। आरोपी गौतम ने भी कई बार भागने की कोशिश की। लेकिन दोनों पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़े रखा।

इसके बाद स्थानीय धोद पुलिस को इस पूरे मामले के बारे में सूचना दी गई। यहां मौके पर धोद पुलिस पहुंची। जिन्होंने आरोपी गौतम सहित अन्य लोगों को पकड़ लिया। मौलासर पुलिस के दोनों कांस्टेबल मुकेश और विजेंद्र की रिपोर्ट पर राजकार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया गया।

राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज

मामले में सीओ धोद सुरेश कुमार शर्मा का कहना है कि पोक्सो एक्ट के मामले में फरार चल रहे आरोपी की तलाश में मौलासर पुलिस के 2 कांस्टेबल के साथ मारपीट की गई। राजकार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया गया है।

Published on:

24 Sept 2025 12:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Rajasthan: रेप के आरोपी को पकड़ने आई पुलिस से सीकर में मारपीट, महिलाओं ने नोंचे बाल, जड़े थप्पड़; FIR दर्ज

