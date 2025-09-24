Rajasthan: रेप के आरोपी को पकड़ने आई पुलिस से सीकर में मारपीट, महिलाओं ने नोंचे बाल, जड़े थप्पड़; FIR दर्ज

Rajasthan News: सीकर जिले के धोद कस्बे में नाबालिग से रेप के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पकड़ने आई डीडवाना कुचामन जिले की मौलासर पुलिस के साथ मारपीट की गई। आरोपी के परिवार के लोगों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की। परिवार की महिलाओं ने पुलिसकर्मियों के बाल नोंचे और थप्पड़ भी जड़े। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। मौलासर पुलिस के कांस्टेबल ने धोद पुलिस थाने में राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज करवाया है।