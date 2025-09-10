खाटूश्यामजी में दानपात्र रखने को लेकर महिलाओं ने आपस में चलाए लाठियां, श्रद्धालु परेशान लेकिन पुलिस मौन

सीकर. खाटूश्यामजी में एक बार फिर से मंदिर परिसर से महज 100 फीट की दूरी पर स्थित कबूतर चौक में दो महिलाओं व युवकों में दानपात्र रखने व दान के नाम पर श्रद्धालुओं से रुपए ऐंठने को लेकर लाठियां चल गई। दो पक्षों ने एक- दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं और एक पीड़िता ने मामला भी दर्ज करवाया है। लाठियों से मारपीट के वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। श्याम भक्तों की नगरी खाटूश्यामजी में आए दिन श्रद्धालुओं के साथ मारपीट व दुर्व्यवहार की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। खाटूश्यामजी थानाधिकारी पवन कुमार चौबे, रींगस के डीवाईएसपी संजय बोथरा और श्री श्याम मंदिर कमेटी, खाटूश्यामजी के पदाधिकारियों ने आंखें मूंद रखी है, वे श्रद्धालुओं की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।