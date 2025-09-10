खाटूश्यामजी में दानपात्र रखने को लेकर महिलाओं ने आपस में चलाए लाठियां, श्रद्धालु परेशान लेकिन पुलिस मौन

सीकर. खाटूश्यामजी में एक बार फिर से मंदिर परिसर से महज 100 फीट की दूरी पर स्थित कबूतर चौक में दो महिलाओं व युवकों में दानपात्र रखने व दान के नाम पर श्रद्धालुओं से रुपए ऐंठने को लेकर लाठियां चल गई। दो पक्षों ने एक- दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं और एक पीड़िता ने मामला भी दर्ज करवाया है। लाठियों से मारपीट के वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। श्याम भक्तों की नगरी खाटूश्यामजी में आए दिन श्रद्धालुओं के साथ मारपीट व दुर्व्यवहार की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। खाटूश्यामजी थानाधिकारी पवन कुमार चौबे, रींगस के डीवाईएसपी संजय बोथरा और श्री श्याम मंदिर कमेटी, खाटूश्यामजी के पदाधिकारियों ने आंखें मूंद रखी है, वे श्रद्धालुओं की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
खाटूश्यामजी थाना पुलिस के अनुसार 6 सितंबर की शाम करीब 7:30 बजे कबूतर चौक में दो महिलाओं के बीच दानपात्र को लेकर आपस में विवाद हो गया। दोनों ने एक-दूसरे पर लाठियों से हमला कर दिया। मामला बढ़ता देख कुछ युवकों ने भी महिला पर हमला कर दिया। आखिर में श्रद्धालुओं व स्थानीय व्यापारियों ने बीच-बचाव करके मामला शांत करवाया। वीडियो में दोनों महिलाएं एक-दूसरे को दौड़ा-दौड़ाकर लाठियों से एक-दूसरे पर हमला करती नजर आ रही है।
खाटूश्यामजी पुलिस थाना में हरियाणा के कागदाना की निवासी सिलोचना मेघवाल (28) पत्नी विक्रम सिंह ने मुकदमा दर्ज करवाया है। महिला ने बताया कि कबूतर चौक पर रामकला जाट, कैलाश जाट, पूजा,सुमन और अन्य 2-3 लोगों ने लाठी-डंडे से मारपीट की। उसका मोबाइल छीनकर फेंक दिया। साथ ही मोनिका और सुनंदा ने बीच-बचाव किया तो उनके साथ भी मारपीट की और उनके माेबाइलतोड़ दिए। उनके उसके सिर पर चोट आई है। सोने की चेन तोड़कर ले जाने का आरोप भी लगाया है।उनके पास श्री श्याम पुनर्वास आश्रम के 3 दानपात्र थे, उनमें दान की राशि थी। वह दानपात्र भी छीनकर ले गए। धमकी दी कि यदि कभी भविष्य में कबूतर चौक पर दान पत्र लगाने की कोशिश की तो हाथ-पैर तोड़ देंगे और जान से मार देंगे।
करीब दो महीने पहले 11 जुलाई को खाटूश्यामजी में तेज बारिश के बीच श्रद्धालुओं के एक दुकान के बाहर खड़े होने पर स्थानीय दुकानदारों ने मध्यप्रदेश के श्रद्धालुओं के साथ लाठी-डंडों से जमकर मारपीट की थी। इस मामले के वीडियो देशभर में वायरल हो गए थे लेकिन फिर भी खाटूश्यामजी पुलिस प्रशासन का ध्यान सिर्फ वीआईपी दर्शन करवाने व सांठगांठ करने में ही है। थानाधिकारी पवन कुमार चौबे व अधिकारी खाटू में श्रद्धालुओं के साथ हो रही मारपीट, बदमाशी, चोरी आदि पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं।