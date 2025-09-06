एमपी का पावर प्लांट चलाएगा अडानी ग्रुप, 30 साल के लिए कोयला खदान की मिली मंजूरी

सिंगरौली के धिरौली खदान की पीक उत्पादन क्षमता सालाना 6.5 मिलियन टन है। 5 एमटीपीए उत्पादन ओपन कास्ट माइनिंग से और शेष भूमिगत खनन से होगा। ब्लॉक में 620 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) ग्रास जियोलाजिकल रिजर्व और 558 एमएमटी शुद्ध भंडार मौजूद है। खदान की ओपन कास्ट पीक रेट क्षमता वित्त वर्ष 2027 तक हासिल करने का लक्ष्य है, जबकि भूमिगत खनन की शुरुआत 9 साल बाद की जाएगी।