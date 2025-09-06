Patrika LogoSwitch to English

सिंगरौली

एमपी का पावर प्लांट चलाएगा अडानी ग्रुप, 30 साल के लिए कोयला खदान की मिली मंजूरी

MP News : धिरौली में अडानी पावर लिमिटेड कंपनी कोयला खदान का संचालन करेगी। सरकार की ओर से कंपनी को 30 साल की लीज पर खदान संचालन की अनुमति दी गई है।

सिंगरौली

Faiz Mubarak

Sep 06, 2025

MP News
एमपी में अडानी ग्रुप की एंट्री (Photo Source- Patrika)

MP News : मध्य प्रदेश पावर प्लांट में देश के जाने माने उद्योगपति अडानी ग्रुप ने एंट्री की है। सिंगरौली जिले के धिरौली में अडानी पावर लिमिटेड कंपनी कोयला खदान का संचालन करेगी। सरकार की ओर से कंपनी को खदान संचालन की अनुमति दी गई है।

सिंगरौली के धिरौली खदान की पीक उत्पादन क्षमता सालाना 6.5 मिलियन टन है। 5 एमटीपीए उत्पादन ओपन कास्ट माइनिंग से और शेष भूमिगत खनन से होगा। ब्लॉक में 620 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) ग्रास जियोलाजिकल रिजर्व और 558 एमएमटी शुद्ध भंडार मौजूद है। खदान की ओपन कास्ट पीक रेट क्षमता वित्त वर्ष 2027 तक हासिल करने का लक्ष्य है, जबकि भूमिगत खनन की शुरुआत 9 साल बाद की जाएगी।

3,200 मेगावाट तक विस्तारित करने की योजना

अडानी पावर के पास इस ब्लॉक की 30 साल की लीज़ है। धिरौली ब्लॉक से अडानी पावर की मर्चेंट पावर आवश्यकताओं को पूरा करेगा और साथ ही 1,200 मेगावाट क्षमता वाले पावर प्लांट को आपूर्ति भी करेगा, जिसे मौजूदा समय में 3,200 मेगावाट तक विस्तारित करने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम किया जा रहा है।

06 Sept 2025 09:19 pm

