परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव, अब 100-100 नंबर के होंगे इन विषयों के एग्जाम, दो Subjects हटाए गए

अब 20 की जगह 14 क्रेडिट आए तो भी प्रमोट होंगे। यूजी फर्स्ट ईयर में मेजर के पहले दो पेपर होते थे और माइनर का एक पेपर होता था। इलेक्टिव का एक पेपर होता था। प्रत्येक पेपर 6-6 क्रेडिट का होता था। पहले फाउंडेशन के दो पेपर होते थे। जो चार-चार क्रेडिट के होते थे। पहले वोकेशनल सब्जेक्ट का पेपर क्रेडिट का होता था और प्रोजेक्ट भी 4 क्रेडिट का होता था। इस तरह 40 क्रेडिट का कुल एग्जाम होता था। अब जो नई स्कीम आई है। उसमें मेजर सब्जेक्ट के अब तीन पेपर होंगे। सभी 6-6 क्रेडिट के होंगे। माइनर के दो पेपर होंगे। जो 4-4 क्रेडिट के होंगे। मल्टी डिसीप्लीनरी सब्जेक्ट 3 क्रेडिट का होगा। फाउंडेशन कोर्स के अब दो पेपर होंगे, जो दो-दो क्रेडिट के होंगे। (BA-BCom-BSc exam pattern changed)