सिंगरौली

परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव, अब 100-100 नंबर के होंगे इन विषयों के एग्जाम, दो Subjects हटाए गए

MP Higher Education Department: उच्च शिक्षा विभाग ने परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत अब एग्जाम ओएमआर शीट पर नहीं होगी। यह नए बदलाव की जानकारी प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को भेज दी गई है।

सिंगरौली

Akash Dewani

Sep 18, 2025

MP Higher Education Department BA-BCom-BSc exam pattern changed omr sheet (
MP Higher Education Department BA-BCom-BSc exam pattern changed omr sheet (फोटो- सोशल मीडिया)

BA-BCom-BSc exam pattern changed:उच्च शिक्षा विभाग (MP Higher Education Department) ने नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक बीए, बीकॉम, बीएससी प्रथम वर्ष की परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है। नई स्कीम सभी विश्ववि‌द्यालयों और कॉलेजों को भेज दी है। अब तक फाउंडेशन कोर्स के हिंदी और अंग्रेजी पेपर ओएमआर शीट पर होते थे, लेकिन इस बार से यह व्यवस्था खत्म कर दी है। अब दोनों विषयों की परीक्षा कॉपी पेन मोड पर होगी। नई स्कीम के तहत फाउंडेशन कोर्स हिंदी और अंग्रेजी का अब अलग-अलग 100-100 नंबर का एग्जाम होगा। यह परीक्षा कॉपी पेन मोड पर ही आयोजित की जाएगी।

प्रश्न पत्र में अब 50 ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जाएंगे। लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी पहले की तरह पुराना सिस्टम लागू किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने फाउंडेशन कोर्स से योग और पर्यावरण अब हटा दिया है। पहले यह सेकंड पेपर के तौर पर होता था। अब यूजी फर्स्ट ईयर में यदि स्टूडेंट्स के 20 की जगह 14 क्रेडिट आते हैं तो भी सेकंड ईयर में प्रमोट हो जाएंगे। अब तक सीसीई और थ्योरी दोनों में मिलाकर 35 फीसदी अंक लाने पर पास हो जाते थे। लेकिन, अब सीसीई और थ्योरी में अलग-अलग 35 फीसदी अंक लाना होगा तभी पास माना जाएगा। इससे जिले के दस सरकारी समेत निजी कॉलेजों के मिलकर 10 से 12 हजार छात्र व छात्राओं पर इसका असर पड़ेगा। (mp news)

100-100 नंबर की होगी परीक्षा

नई शिक्षा नीति के तहत इस साल से यूजी फर्स्ट ईयर में योग और पर्यावरण विषय नहीं पढ़ाए जाएंगे। पहले ये दोनों विषय फाउंडेशन कोर्स के तहत सेकंड पेपर के रूप में अनिवार्य थे। लेकिनए उच्च शिक्षा विभाग ने अब इन्हें कोर्स से हटा दिया है। इस बदलाव का असर यह होगा कि छात्रों को फाउंडेशन कोर्स में केवल हिंदी और अंग्रेजी ही पढ़नी और परीक्षा देनी होगी। दोनों ही विषय अब अलग-अलग 100 अंकों के होंगे और परीक्षा कॉपी पेन मोड में होगी। (BA-BCom-BSc exam pattern changed)

ये होगा होगा परीक्षा पास करने का पैमाना

अब 20 की जगह 14 क्रेडिट आए तो भी प्रमोट होंगे। यूजी फर्स्ट ईयर में मेजर के पहले दो पेपर होते थे और माइनर का एक पेपर होता था। इलेक्टिव का एक पेपर होता था। प्रत्येक पेपर 6-6 क्रेडिट का होता था। पहले फाउंडेशन के दो पेपर होते थे। जो चार-चार क्रेडिट के होते थे। पहले वोकेशनल सब्जेक्ट का पेपर क्रेडिट का होता था और प्रोजेक्ट भी 4 क्रेडिट का होता था। इस तरह 40 क्रेडिट का कुल एग्जाम होता था। अब जो नई स्कीम आई है। उसमें मेजर सब्जेक्ट के अब तीन पेपर होंगे। सभी 6-6 क्रेडिट के होंगे। माइनर के दो पेपर होंगे। जो 4-4 क्रेडिट के होंगे। मल्टी डिसीप्लीनरी सब्जेक्ट 3 क्रेडिट का होगा। फाउंडेशन कोर्स के अब दो पेपर होंगे, जो दो-दो क्रेडिट के होंगे। (BA-BCom-BSc exam pattern changed)

परीक्षा पैटर्न में कुछ बदलाव हुआ है- डॉ. एमयू सिद्दीकी

स्नातक प्रथम वर्ष में कुछ बदलाव परीक्षा पैटर्न में किया गया है। सिलेबस तो यथावत है, लेकिन यूजी के परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया गया है। यह नया बदलाव इस शैक्षणिक सत्र से ही लागू होगा। इसके लिए आए आदेश से सभी अधीनस्थ कॉलेज व प्राचार्यों को अवगत करा दिया गया है।- डॉ. एमयू सिद्दीकी, पीएम एक्सीलेंस कॉलेज वैढ़न, सिंगरौली

Published on:

18 Sept 2025 03:37 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Singrauli / परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव, अब 100-100 नंबर के होंगे इन विषयों के एग्जाम, दो Subjects हटाए गए

