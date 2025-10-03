एमपी में तहसीलदार की गाड़ी डिवाइडर से टकराई, हादसे में तहसीलदार और चालक घायल

MP News: मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले के बरगवां तहसीलदार का वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया। हादसे में तहसीलदार नागेश्वर पनिका और चालक घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों दुर्गा विसर्जन से लौट रहे थे। उसी वक्त हादसा हो गया।



पूरा मामला बैढ़न स्थित टॉकीज तिराहे के पास का बताया जा रहा है। यहां पर तहसीलदार नागेश्वर पनिका अपने सरकारी वाहन से 12 बजे करीब दुर्गा विसर्जन का मुआयना करके अपने सरकारी आवास लौट रहे थे। तभी अचानक गाड़ी का अगला टायर फट गया। वाहन तेज रफ्तार में था, अनियंत्रित होकर सीधा डिवाइडर से टकरा गया।