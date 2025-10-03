Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिंगरौली

एमपी में तहसीलदार की गाड़ी डिवाइडर से टकराई, हादसे में तहसीलदार और चालक घायल

MP News: मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले में गुरुवार की रात तहसीलदार का वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइड से टकरा गया।

less than 1 minute read

सिंगरौली

image

Himanshu Singh

Oct 03, 2025

mp news

MP News: मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले के बरगवां तहसीलदार का वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया। हादसे में तहसीलदार नागेश्वर पनिका और चालक घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों दुर्गा विसर्जन से लौट रहे थे। उसी वक्त हादसा हो गया।

पूरा मामला बैढ़न स्थित टॉकीज तिराहे के पास का बताया जा रहा है। यहां पर तहसीलदार नागेश्वर पनिका अपने सरकारी वाहन से 12 बजे करीब दुर्गा विसर्जन का मुआयना करके अपने सरकारी आवास लौट रहे थे। तभी अचानक गाड़ी का अगला टायर फट गया। वाहन तेज रफ्तार में था, अनियंत्रित होकर सीधा डिवाइडर से टकरा गया।

तहसीलदार को आईं मामूली चोटें

हादसे में तहसीलदार को मामूली चोटें आई हैं। वहीं, चालक को कांच के टुकड़े लगे हैं। मामले की जानकारी लगते ही एसपी पीएस परस्ते भी मौके पर पहुंचे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Oct 2025 01:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Singrauli / एमपी में तहसीलदार की गाड़ी डिवाइडर से टकराई, हादसे में तहसीलदार और चालक घायल

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

सिंगरौली

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘कुरकुरे’ की डिमांड करने पर मां-बहन ने मारा तो 10 साल के बच्चे ने डायल 112 पर लगाया फोन…

SINGRAULI
सिंगरौली

अभद्र टिप्पणी के मामले में बुरे फंसे कांग्रेस नेता, SC-ST एक्ट में हुई गिरफ्तारी

singrauli congress leader arrested SC-ST Act mp news
सिंगरौली

परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव, अब 100-100 नंबर के होंगे इन विषयों के एग्जाम, दो Subjects हटाए गए

MP Higher Education Department BA-BCom-BSc exam pattern changed omr sheet (
सिंगरौली

एमपी में भालू के हमले में टीचर सहित दो लोगों की मौत..

bhalu
सिंगरौली

अडानी की कंपनी इस जिले की 23 हेक्टेयर जमीन से निकालेगी 18356 टन सोना..

gold mine
सिंगरौली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.