एमपी में भालू के हमले में टीचर सहित दो लोगों की मौत..

mp news: मध्यप्रदेश के सिंगरौली में एक भालू ने टीचर व एक अन्य युवक पर हमला कर दोनों की जान ले ली। घटना पूर्वी सरई वन क्षेत्र के खनुआ जंगल की है। भालू के हमले में जहां दो लोगों की मौत हुई है वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुआ है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भालू के हमले में दो लोगों की मौत होने की इस घटना के बाद से पूरे इलाके मे दहशत का माहौल है। घटना मंगलवार शाम करीब 4:30 बजे की है।
घटना पूर्व सरई वन क्षेत्र के खनुआ जंगल की है जहां हीरा अगरिया और शिवकुमार पटेल दोनों बकरी चराने क लिए गए थे। वो जंगल में बकरियां चरा रहे थे तभी वहां से निकल रहे अतिथि शिक्षक गणेश बैस पर एक भालू ने हमला कर दिया। भालू के हमला करते हुए गणेश बैस ने शोर मचाया जिसे सुनकर दोनों भागते हुए मौके पर पहुंचे तो देखा कि भालू गणेश पर हमला कर रहा था। हीरा अगरिया ने हिम्मत जुटाई और गणेश को बचाने के लिए गया लेकिन भालू ने उस पर भी हमला कर दिया। भालू लगातार दोनों पर हमला कर रहा था तभी शिवकुमार ने उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन वो दोनों को बचा नहीं पाया और भालू के हमले में उसे भी गंभीर चोटें आई हैं।
घटना का पता चलते ही वन विभाग की टीम और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल शिवकुमार को अस्पताल पहुंचाया। वन विभाग ने भालू के हमले में मृत गणेश बैस और हीरा अगरिया के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों से सतर्क रहने और जंगल में न जाने की अपील की है। घटना के बाद से इलाके के आसपास के गांवों के लोग दहशत में हैं।