Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सिंगरौली

एमपी में भालू के हमले में टीचर सहित दो लोगों की मौत..

mp news: टीचर पर भालू ने हमला किया तो दो युवक उसे बचाने दौड़े, भालू ने उन दोनों पर भी हमला कर दिया...।

सिंगरौली

Shailendra Sharma

Sep 16, 2025

bhalu
bhalu (file photo)

mp news: मध्यप्रदेश के सिंगरौली में एक भालू ने टीचर व एक अन्य युवक पर हमला कर दोनों की जान ले ली। घटना पूर्वी सरई वन क्षेत्र के खनुआ जंगल की है। भालू के हमले में जहां दो लोगों की मौत हुई है वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुआ है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भालू के हमले में दो लोगों की मौत होने की इस घटना के बाद से पूरे इलाके मे दहशत का माहौल है। घटना मंगलवार शाम करीब 4:30 बजे की है।

भालू के हमले में टीचर समेत 2 की मौत

घटना पूर्व सरई वन क्षेत्र के खनुआ जंगल की है जहां हीरा अगरिया और शिवकुमार पटेल दोनों बकरी चराने क लिए गए थे। वो जंगल में बकरियां चरा रहे थे तभी वहां से निकल रहे अतिथि शिक्षक गणेश बैस पर एक भालू ने हमला कर दिया। भालू के हमला करते हुए गणेश बैस ने शोर मचाया जिसे सुनकर दोनों भागते हुए मौके पर पहुंचे तो देखा कि भालू गणेश पर हमला कर रहा था। हीरा अगरिया ने हिम्मत जुटाई और गणेश को बचाने के लिए गया लेकिन भालू ने उस पर भी हमला कर दिया। भालू लगातार दोनों पर हमला कर रहा था तभी शिवकुमार ने उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन वो दोनों को बचा नहीं पाया और भालू के हमले में उसे भी गंभीर चोटें आई हैं।

ये भी पढ़ें

संभलकर जाते-जाते 17-18 सितंबर को ‘तरबतर’ करेगा मानसून, IMD की चेतावनी
भोपाल
mp weather

भालू की दहशत में लोग

घटना का पता चलते ही वन विभाग की टीम और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल शिवकुमार को अस्पताल पहुंचाया। वन विभाग ने भालू के हमले में मृत गणेश बैस और हीरा अगरिया के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों से सतर्क रहने और जंगल में न जाने की अपील की है। घटना के बाद से इलाके के आसपास के गांवों के लोग दहशत में हैं।

ये भी पढ़ें

भाजपा नेता ने छात्रा को कार में जबरदस्ती बैठाया, शहर से बाहर निकलने से पहले…
मंदसौर
mandsaur

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Sept 2025 10:30 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Singrauli / एमपी में भालू के हमले में टीचर सहित दो लोगों की मौत..

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.