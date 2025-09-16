एमपी में भालू के हमले में टीचर सहित दो लोगों की मौत..

घटना पूर्व सरई वन क्षेत्र के खनुआ जंगल की है जहां हीरा अगरिया और शिवकुमार पटेल दोनों बकरी चराने क लिए गए थे। वो जंगल में बकरियां चरा रहे थे तभी वहां से निकल रहे अतिथि शिक्षक गणेश बैस पर एक भालू ने हमला कर दिया। भालू के हमला करते हुए गणेश बैस ने शोर मचाया जिसे सुनकर दोनों भागते हुए मौके पर पहुंचे तो देखा कि भालू गणेश पर हमला कर रहा था। हीरा अगरिया ने हिम्मत जुटाई और गणेश को बचाने के लिए गया लेकिन भालू ने उस पर भी हमला कर दिया। भालू लगातार दोनों पर हमला कर रहा था तभी शिवकुमार ने उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन वो दोनों को बचा नहीं पाया और भालू के हमले में उसे भी गंभीर चोटें आई हैं।