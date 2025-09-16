Patrika LogoSwitch to English

मंदसौर

भाजपा नेता ने छात्रा को कार में जबरदस्ती बैठाया, शहर से बाहर निकलने से पहले…

mp news: भाजपा नेता व उसके साथी के खिलाफ पीड़ित छात्रा ने दर्ज कराई FIR, कार में किडनैप कर मारपीट करने का आरोप...।

मंदसौर

Shailendra Sharma

Sep 16, 2025

mandsaur
bjp leader Forcefully Made Girl Student to Sit in Car FIR Registered (file photo)

mp news: मध्यप्रदेश के मंदसौर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कॉलेज से लौटकर जा रही छात्रा को एक कार में किडनैप कर लिया गया। छात्रा को किडनैप करने का आरोप भाजपा नेता और नगर परिषद पिपलियामंडी के सभापति श्रवण चौहान और उनके साथी अभिषेक चौधरी पर लगा है। पीड़ित छात्रा ने दोनों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। पीड़िता का कहना है कि जबरदस्ती उसे कार में बैठाने के बाद अभिषेक ने उसके साथ मारपीट की थप्पड़ मारे और बाल खींचे।

कॉलेज से लौटते वक्त जबरदस्ती कार में बैठाया

22 साल की पीड़ित छात्रा के मुताबिक वो सोमवार को कॉलेज से घर लौट रही थी तभी कॉलेज के गेट पर कार से आए भाजपा नेता श्रवण चौहान और अभिषेक चौधरी ने जबरन उसे कार में बैठा लिया। विरोध करने पर अभिषेक चौधरी ने उसके साथ हाथापाई की, थप्पड़ मारे और बाल खींचे। छात्रा ने बताया कि आरोपी उसे काले रंग की बिना नंबर की अल्टो कार में बैठाकर ले जा रहे थे, तभी शोरगुल सुनकर पास ही कृषि मंडी क्षेत्र में मौजूद 112 डायल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कार को रोककर उसे छुड़ाया। इसके बाद वो अपने घर पहुंची और परिजन के साथ थाने पहुंची।

भाजपा नेता व साथी पर मामला दर्ज

इस घटना के बाद पहले दोनों पक्षों के बीच समझौते की बात चली और मामला दबता नजर आया। लेकिन देर रात फरियादी पक्ष ने लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई। रात लगभग 10:30 बजे थाना वायडी नगर पुलिस ने नगर परिषद सभापति श्रवण चौहान और अभिषेक चौधरी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 115(2), 140(3) और 3(5) के तहत मामला पंजीबद्ध हुआ। FIR दर्ज होने के बाद फरियादी पक्ष के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग थाने पहुंच गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। वहीं आरोपी पक्ष की ओर से दबाव और समझौते की कोशिशें होती रहीं। इस घटनाक्रम से पूरे क्षेत्र में माहौल तनावपूर्ण ओर चर्चा में रहा। वायडीनगर थाना प्रभारी संदीप मंगोलिया ने बताया कि शिकायत के आधार पर दोनों आरोपियों पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है और मामले की जांच जारी है।

Updated on:

16 Sept 2025 06:24 pm

Published on:

16 Sept 2025 06:20 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Mandsaur / भाजपा नेता ने छात्रा को कार में जबरदस्ती बैठाया, शहर से बाहर निकलने से पहले…

