भाजपा नेता ने छात्रा को कार में जबरदस्ती बैठाया, शहर से बाहर निकलने से पहले…

इस घटना के बाद पहले दोनों पक्षों के बीच समझौते की बात चली और मामला दबता नजर आया। लेकिन देर रात फरियादी पक्ष ने लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई। रात लगभग 10:30 बजे थाना वायडी नगर पुलिस ने नगर परिषद सभापति श्रवण चौहान और अभिषेक चौधरी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 115(2), 140(3) और 3(5) के तहत मामला पंजीबद्ध हुआ। FIR दर्ज होने के बाद फरियादी पक्ष के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग थाने पहुंच गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। वहीं आरोपी पक्ष की ओर से दबाव और समझौते की कोशिशें होती रहीं। इस घटनाक्रम से पूरे क्षेत्र में माहौल तनावपूर्ण ओर चर्चा में रहा। वायडीनगर थाना प्रभारी संदीप मंगोलिया ने बताया कि शिकायत के आधार पर दोनों आरोपियों पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है और मामले की जांच जारी है।