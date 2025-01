Sirohi News: सिरोही में आबादी भूमि में नियम विरुद्ध पट्टे काटने का आरोप, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

Protest in Sirohi: ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इस भूमि पर सरपंच व सचिव ने नियम विरूद्ध पट्टे काटे हैं तथा पंचायत की निजी आय को लाखों का नुकसान पहुंचाया है।

सिरोही•Jan 02, 2025 / 11:16 am• Rakesh Mishra

Protest of villagers in Sirohi: सिरोही के समीपवर्ती लुणोल ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने पंचायत द्वारा नियम विरूद्ध पट्टे जारी करने व अनियमितता का आरोप लगाते हुए पंचायत मुख्यालय के बाहर करीब पांच घंटे तक धरना-प्रदर्शन (Protest in Sirohi) किया। साथ ही रेवदर उपखण्ड अधिकारी व विकास अधिकारी को ज्ञापन देकर मामले की जांच करने और सरपंच, सचिव व रोजगार सहायक सचिव के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।