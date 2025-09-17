Sirohi: ‘मैं परेशानी में चल रहा हूं, आत्महत्या करूंगा…’, बैंक के कर्मचारी ने किया सुसाइड, साथी से कॉल पर ये हुई थी आखिरी बात

Rajasthan Suicide Case: सिरोही शहर के बैंक में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने मंगलवार को वन विभाग की चौकी परिसर में आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक युवक किसी बात को लेकर परेशान था।
कोतवाली थाना प्रभारी दलतप सिंह ने बताया कि नया सानवाड़ा निवासी गौरव गर्ग (32) रोज की तरह से घर से टिफिन और छोटा सा बैग लेकर बैंक के लिए रवाना हुआ। इसके कुछ देर बाद बैंक में कार्यरत एक कर्मचारी को फोन कर बताया कि मैं परेशानी में चल रहा हूं और मैं अब आत्महत्या करूंगा। बैंक कर्मचारी ने समझाया कि ऐसा मत कर, जो भी बात हो मुझे बताना, हम लोग समाधान करेंगे।
गौरव के बैंक नहीं आने पर कर्मचारी उसे देखने उसके घर के लिए रवाना हुए। इसी बीच बाहरी घाट में गौरव की बाइक खड़ी दिखी। उन्होंने पहाड़ी पर वन विभाग की चौकी परिसर में जाकर खिड़की से देखा तो युवक लटका मिला।
सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। मृतक के पास कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला। ऐसे में अभी तक मौत के पुख्ता कारणों का पता नहीं चला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द किया और जांच में जुटी।
अनादरा थाना क्षेत्र के हाथल गांव में एक युवक ने नौकरी नहीं लगने व आर्थिक तंगी से परेशान होकर पेड़ पर फंदा लगा कर जीवन समाप्त कर लिया। घटना की सूचना पर अनादरा पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को अनादरा सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंपा।
मृतक के बड़े भाई हाथल निवासी भावेश कुमार धारावत ने थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि उसका परिवार हाथल गांव में निवास करता है। उसका छोटा भाई विकास कुमार (26) घर पर ही रहता था, वह नौकरी नहीं लगने से परेशान था। विकास सोमवार रात्रि करीब 9.30 बजे खाना खाने के बाद खेत पर जाने की कह कर घर से निकला था। उसके बाद मंगलवार सुबह 6.30 बजे खेत पर वह नहीं मिला तो परिजनों ने आस-पास तलाश शुरू की। जिस पर वह खेत के सामने तालाब के किनारे पेड़ पर झूलता मिला। रिपोर्ट के मुताबिक विकास ने नौकरी नहीं लगने और आर्थिक तंगी से यह कदम उठाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।