Sirohi: ‘मैं परेशानी में चल रहा हूं, आत्महत्या करूंगा…’, बैंक के कर्मचारी ने किया सुसाइड, साथी से कॉल पर ये हुई थी आखिरी बात

मृतक के बड़े भाई हाथल निवासी भावेश कुमार धारावत ने थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि उसका परिवार हाथल गांव में निवास करता है। उसका छोटा भाई विकास कुमार (26) घर पर ही रहता था, वह नौकरी नहीं लगने से परेशान था। विकास सोमवार रात्रि करीब 9.30 बजे खाना खाने के बाद खेत पर जाने की कह कर घर से निकला था। उसके बाद मंगलवार सुबह 6.30 बजे खेत पर वह नहीं मिला तो परिजनों ने आस-पास तलाश शुरू की। जिस पर वह खेत के सामने तालाब के किनारे पेड़ पर झूलता मिला। रिपोर्ट के मुताबिक विकास ने नौकरी नहीं लगने और आर्थिक तंगी से यह कदम उठाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।