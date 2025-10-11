शांतिवन में वैश्विक शिखर सम्मेलन, ब्रह्माकुमारीज ने गुलाब कोठारी को दिया ‘राष्ट्र चेतना पुरस्कार’

उन्होंने कहा, 'गुलाब कोठारी का योगदान केवल मुद्दों को उठाने तक सीमित नहीं है। वे आत्मनिरीक्षण और चिंतन की भूमि तक ले जाते हैं। चाहे उनकी पत्रकारिता हो, वेदों पर शोध हो या हालिया कृति ‘स्त्री: देह से आगे’- हर रचना में उनकी आवाज गहराई और सच्चाई की तलाश करती है।' उन्होंने आगे कहा, 'शास्त्र कहते हैं- स्त्री देश की संस्कृति की वाहक है, जबकि पुरुष सभ्यता का प्रतीक। वर्तमान शिक्षा ने दोनों को अपूर्ण बना दिया है। देवता भी जब असुरों से हारते हैं तो देवी से ही शक्ति मांगते हैं, क्योंकि स्त्री स्वयं शक्ति है।'