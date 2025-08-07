Sirohi: आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चे खा रहे एक्सपायरी डेट के मुरमुरे, कार्यकर्ताओं का बेतुका जवाब, हम भी तो बैकडेट का खा लेते हैं क्या हो गया

● अधिकांश केंद्रों में साफ-सफाई का अभाव मिला

● बच्चों के बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं थी

● तीन केन्द्रों में एक्सपायरी डेट के मुरमुरे मिले

● पोषण आहार में अनियमितता, कई केंद्रों में पोषण आहार का वितरण ही नहीं, जहां हो रहा, वहां गुणवत्ता खराब

● आंगनबाड़ी केन्द्रों में करीब 11 रजिस्टर संधारित करने होते हैं, लेकिन कुछ केन्द्रों में रजिस्टर ही नहीं मिले

● बच्चों की उपस्थिति पंजिका, पोषण आहार वितरण रजिस्टर, टीकाकरण एवं स्वास्थ्य जांच संबंधी अभिलेखों में कई महीनों के रिकॉर्ड अद्यतन नहीं

● अति कुपोषित बच्चों के रिकॉर्ड, टीकाकरण, शिक्षण संबंधी रजिस्टर का संधारण नहीं

● कुछ आंगनबाड़ी केन्द्र बंद मिले

● दो केन्द्रों में बच्चों की लंबाई नापने की मशीन मौके पर नहीं मिली