Rajasthan: मनरेगा श्रमिकों के लिए जरूरी खबर, बिना ई-केवाईसी के नहीं होगा भुगतान

सिरोही जिले की सभी ग्राम पंचायतों में पंजीकृत श्रमिकों को अब ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य होगा, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की तकनीकी या भुगतान संबंधी कठिनाई न हो। हालांकि जिला परिषद की ओर से जिले की सभी ग्राम पंचायतों में कनिष्ठ सहायक, रोजगार सहायक, एक्टिव मेट के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों की ई-केवाईसी करवाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन अभी तक केवल 31.97 प्रतिशत लोगों की ई-केवाईसी हुई है।
ऐसे में ई-केवाईसी के बिना भुगतान में समस्या आ सकती है। जिले में कुल 403793 मनरेगा श्रमिक हैं। इसमें 174359 एक्टिव श्रमिक हैं। अभी तक 55735 जनों ने ही ई-केवाईसी करवाई है, जो कि 31.97 फीसदी है।
अधिकारियों ने बताया कि जिन श्रमिकों की ई-केवाईसी पूरी नहीं होगी, उन्हें भविष्य में मनरेगा अंतर्गत कार्य करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड व जॉब कार्ड शामिल है। श्रमिक इन दोनों दस्तावेजों के साथ अपने ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं।
जिस भी श्रमिक ने अभी तक अपने मनरेगा जॉब-कार्ड की ई-केवाईसी नहीं करवाई है, वे जॉब कार्ड के साथ अपने पंचायत भवन पर उपस्थित होकर अपनी ई-केवाईसी करवाएं।
बिना ई-केवाईसी के किसी भी श्रमिक को जॉब-कार्ड से भुगतान नहीं हो पाएगा।
ई-केवाईसी पूरी तरह से नि:शुल्क है।
जॉब कार्ड साथ लाना अनिवार्य है।
जिले में कुल मनरेगा श्रमिक: 403793
जिले में एक्टिव श्रमिक: 174359
जिले में आधार सीडिंग : 174342
जिले में इतने श्रमिकों की ई-केवाईसी हो चुकी : 55735
जिले में अब तक 31.97 फीसदी ई-केवाईसी हुई है।
जॉब कार्डधारियों से अपील की है कि वे शीघ्र अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण कर लें, जिससे उनके रोजगार और भुगतान में कोई व्यवधान न हो। किसी प्रकार की समस्या या सहायता की आवश्यकता होने पर श्रमिक संबंधित ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक या सचिव से संपर्क कर सकते हैं।
-भगवान सिंह, एक्सईएन, जिला परिषद, सिरोही
