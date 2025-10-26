Rajasthan: मनरेगा श्रमिकों के लिए जरूरी खबर, बिना ई-केवाईसी के नहीं होगा भुगतान

सिरोही जिले की सभी ग्राम पंचायतों में पंजीकृत श्रमिकों को अब ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य होगा, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की तकनीकी या भुगतान संबंधी कठिनाई न हो। हालांकि जिला परिषद की ओर से जिले की सभी ग्राम पंचायतों में कनिष्ठ सहायक, रोजगार सहायक, एक्टिव मेट के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों की ई-केवाईसी करवाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन अभी तक केवल 31.97 प्रतिशत लोगों की ई-केवाईसी हुई है।