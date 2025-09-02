छोटे भाई के कंकाल का ही करना पड़ा अंतिम संस्कार, ढाई महीने से था लापता, माउंट आबू के जंगलों में ऐसे हुई पहचान

बाद में समाचार पत्र में प्रकाशित फोटो और खबर को देखकर परथीराम पुत्र लालाराम निवासी भीलवास मारोल अपने पिता लालाराम और अन्य परिजनों व समाज के लोगों के साथ माउंट आबू थाने पहुंचे और मीडिया में प्रकाशित फोटो छोटे भाई प्रवीण कुमार की बताई। पुलिस ने सीएचसी की मोर्चरी में रखे मानव कंकाल और उस पर मिले कपडे और अन्य वस्तुओं को बताया। पुख्ता शिनाख्त होने पर पुलिस ने कंकाल परिजनों को सुपुर्द किया।