सिरोही

छोटे भाई के कंकाल का ही करना पड़ा अंतिम संस्कार, ढाई महीने से था लापता, माउंट आबू के जंगलों में ऐसे हुई पहचान

Missing Boy's Skeleton Found In Mount Abu Forest: समाचार पत्र में प्रकाशित फोटो को देखकर परिजन माउंट आबू पहुंचे। पुलिस ने उनको बरामद नर कंकाल को सुपुर्द किया। वे कंकाल को लेकर अपने पैतृक गांव के लिए रवाना हुए और कंकाल का ही अंतिम संस्कार करना पड़ा।

सिरोही

Akshita Deora

Sep 02, 2025

फोटो: पत्रिका

Rajasthan News: पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट में आबूरोड-माउंट आबू मार्ग पर सागवान मोड़ के पास जंगल में मिले मानव कंकाल की प्रवीण कुमार पुत्र लालाराम भील (23) निवासी भीलवास मारोल पुलिस थाना रेवदर जिला सिरोही के रूप में हुई शिनाख्त हुई है। मृतक प्रवीण करीब ढाई माह से घर से लापता था।

समाचार पत्र में प्रकाशित फोटो को देखकर परिजन माउंट आबू पहुंचे। पुलिस ने उनको बरामद नर कंकाल को सुपुर्द किया। वे कंकाल को लेकर अपने पैतृक गांव के लिए रवाना हुए और कंकाल का ही अंतिम संस्कार करना पड़ा।

उल्लेखनीय है कि शनिवार को पुलिस ने माउंट आबू के जंगल से नर कंकाल बरामद किया था। मौके पर पहुंची एसएफएल टीम के मौका मुआयना के दौरान कंकाल के कपड़ों से मिले पर्स में दो पासपोर्ट फोटो प्राप्त हुई थी। फोटो गीली होकर धुंधली पड़ जाने से तकनीकी विशेषज्ञ बाबू सिंह राणावत ने एआई तकनीक के जरिये फोटो को पहचान करने योग्य दुरुस्त किया।

बाद में समाचार पत्र में प्रकाशित फोटो और खबर को देखकर परथीराम पुत्र लालाराम निवासी भीलवास मारोल अपने पिता लालाराम और अन्य परिजनों व समाज के लोगों के साथ माउंट आबू थाने पहुंचे और मीडिया में प्रकाशित फोटो छोटे भाई प्रवीण कुमार की बताई। पुलिस ने सीएचसी की मोर्चरी में रखे मानव कंकाल और उस पर मिले कपडे और अन्य वस्तुओं को बताया। पुख्ता शिनाख्त होने पर पुलिस ने कंकाल परिजनों को सुपुर्द किया।

प्रवीण ढाई माह से था लापता

परथीराम ने बताया कि उनका छोटा भाई प्रवीण कुमार करीब ढाई माह पहले अचानक घर से बिना बताए कहीं चला गया था। काफी तलाश करने पर भी वह नहीं मिला। प्रवीण की गुमशुदगी की रिपोर्ट रेवदर थाने में दर्ज करवाई थी। पुलिस ने नियमानुसार कार्रवाई पूरी कर नर कंकाल को परिजनों के सुपुर्द किया और मर्ग दर्ज कर घटना के कारणों की जांच शुरू की।

Updated on:

02 Sept 2025 01:12 pm

Published on:

02 Sept 2025 01:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / छोटे भाई के कंकाल का ही करना पड़ा अंतिम संस्कार, ढाई महीने से था लापता, माउंट आबू के जंगलों में ऐसे हुई पहचान

