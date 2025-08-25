ढाई दिन बाद माउंट आबू के बीहड़ जंगल में मिले लापता प्रोफेसर, ट्रेकिंग के दौरान भटक गए थे रास्ता

पुलिस उपाधीक्षक गोमाराम चौधरी ने बताया कि उदयपुर के एक कॉलेज के प्रोफेसर अभिमन्यु सिंह पुत्र देवी सिंह राजपूत अपने पांच छात्रों को लेकर शनिवार को शैक्षणिक भ्रमण पर माउंट आबू आए थे। वे उसी दिन स्थानीय गाइड के साथ अरावली पर्वत श्रृंखला के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित घने बीहड़ जंगलों के मध्य बसे शेर गांव पहुंचे। इसी बीच रास्ते में गहरी धुंध व खराब मौसम की वजह से प्रो अभिमन्यु सिंह रास्ता भटक कर अपने दल से बिछड़ गए। उनके साथियों ने काफी ढूंढा, लेकिन वे नहीं मिले। थक हार कर छात्रों ने शनिवार रात को स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस को सूचना दी।