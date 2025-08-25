ढाई दिन बाद माउंट आबू के बीहड़ जंगल में मिले लापता प्रोफेसर, ट्रेकिंग के दौरान भटक गए थे रास्ता

माउंट आबू(सिरोही)। पर्यटन स्थल माउंट आबू में ट्रेकिंग के दौरान घने जंगल में रास्ता भटक कर लापता हुए उदयपुर के प्रोफेसर अभिमन्यु सिंह को ढाई दिन की मशक्कत के बाद सोमवार को ढूंढ लिया गया। गहरी धुंध के चलते शेर गांव के बीहड़ जंगल में गुम हुए प्रोफेसर को स्थानीय पुलिस, सीआरपीएफ, वन विभाग, नगर पालिका आपदा प्रबंधन दल व स्थानीय नागरिकों की टीम ने सघन तलाशी अभियान चलाकर कड़ी मशक्कत के बाद ढूंढ निकालने में सफलता हासिल की। दो दिन से भूखे-प्यासे होने, खराब मौसम व बारिश के बावजूद टीमें उनको शेर गांव से उतरज होते हुए गुरुशिखर लाने का प्रयास में जुटी हैं।
पुलिस उपाधीक्षक गोमाराम चौधरी ने बताया कि उदयपुर के एक कॉलेज के प्रोफेसर अभिमन्यु सिंह पुत्र देवी सिंह राजपूत अपने पांच छात्रों को लेकर शनिवार को शैक्षणिक भ्रमण पर माउंट आबू आए थे। वे उसी दिन स्थानीय गाइड के साथ अरावली पर्वत श्रृंखला के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित घने बीहड़ जंगलों के मध्य बसे शेर गांव पहुंचे। इसी बीच रास्ते में गहरी धुंध व खराब मौसम की वजह से प्रो अभिमन्यु सिंह रास्ता भटक कर अपने दल से बिछड़ गए। उनके साथियों ने काफी ढूंढा, लेकिन वे नहीं मिले। थक हार कर छात्रों ने शनिवार रात को स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस को सूचना दी।
सूचना पर माउंट आबू पुलिस, केरिपुबल, वन विभाग, नगर पालिका आपदा प्रबंधन दल ने शनिवार रात को ही जंगल में तलाशी अभियान शुरू किया, लेकिन वे नहीं मिले। बाद में जिला साबइर सेल की तकनीकी सहायता और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से सोमवार दोपहर में टीमें उन तक पहुंची। प्रो अभिमन्यु सिंह शेर गांव के बीहड जंगल में इसनान भैंरू जी मंदिर के पास मिले।
शेवगांव से गुरुशिखर की दूरी करीब 16 किमी हैं। साथ ही घने व बीहड़ जंगल में रास्ता उबड़-खाबड़ होने, धुंध और बारिश होने से टीमों को पैदल लाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि धुंध से चहुंओर अंधेरा होने से रेस्क्यू टीम को भारी दिक्कतें आ रही है।