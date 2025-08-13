T20 Cricket: टी-20 में इस टीम का शर्मनाक प्रदर्शन, पहले मैच में 4 तो दूसरे में 50 रन पर हुई All Out

राजस्थान के जयपुर में चल रही राजस्थान महिला टी-20 क्रिकेट प्रतियोगिता में सिरोही की टीम को दूसरे मैच में भी हार का सामना करना पड़ा। सिरोही की टीम का मुकाबला नागौर टीम से हुआ, जिसमें नागौर की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में चार विकेट खोकर 169 रन बनाए।
लक्ष्य का पीछा करने मैदान में उतरी सिरोही की टीम 10 विकेट खोकर 50 रन पर ऑल आउट हो गई। जिससे नागौर ने जीत दर्ज की। नागौर की टीम ने 119 रन से जीत दर्ज की। इससे पहले सोमवार के मैच में सिरोही की टीम को बुरी तरह से पराजय का सामना पड़ा था। पूरी टीम 4 रन पर ऑल आउट हो गई थी।
जिला क्रिकेट संघ के सचिव राजेश कुमार माथुर ने बताया कि मंगलवार को खेले गए मैच में सिरोही की टीम में बदलाव कर खिलाड़ी काजल जांगिड़, तन्वी वर्मा व पूजा को शामिल किया था। साथ ही पूजा सिंह के स्थान पर अब वैशाली राजपुरोहित को कैप्टन बनाया गया था।
सिरोही की महिला क्रिकेट टीम के लगातार दूसरे दिन भी हारने पर पूर्व विधायक एवं जिला क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव संयम लोढ़ा ने खिलाड़ियों को प्रैक्टिस नहीं करवाने सहित कई आरोप लगाए। लोढ़ा ने भाजपा शासन तंत्र को इसके लिए जिमेदार ठहराया। सिरोही की लड़कियों ने इससे पहले टूर्नामेंट में बारां, प्रतापगढ़ और कई जिलों को हराया भी है और सिरोही की एक बालिका का स्टेट टीम में चयन भी हुआ है।
यह वीडियो भी देखें
उन्होंने कहा कि इस बार ट्रायल में सिर्फ सात-आठ लड़कियों ने ही भाग लिया। ट्रायल में ना खिलाड़ियों के लिए कोई व्यवस्था है, ना उन्हें खाना मिलता और ना उन्हें प्रैक्टिस करवाते। इसके चलते सिरोही का इतना कमजोर प्रदर्शन रहा है। लोढ़ा ने कहा कि दूसरे जिले के व्यक्ति को जिला क्रिकेट संघ में धोखे से फर्जीवाड़ा कर शामिल कर दिया, जो ना क्रिकेट को समझते और ना ही कोई क्रिकेट की गतिविधि आयोजित करते हैं।