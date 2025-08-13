T20 Cricket: टी-20 में इस टीम का शर्मनाक प्रदर्शन, पहले मैच में 4 तो दूसरे में 50 रन पर हुई All Out

उन्होंने कहा कि इस बार ट्रायल में सिर्फ सात-आठ लड़कियों ने ही भाग लिया। ट्रायल में ना खिलाड़ियों के लिए कोई व्यवस्था है, ना उन्हें खाना मिलता और ना उन्हें प्रैक्टिस करवाते। इसके चलते सिरोही का इतना कमजोर प्रदर्शन रहा है। लोढ़ा ने कहा कि दूसरे जिले के व्यक्ति को जिला क्रिकेट संघ में धोखे से फर्जीवाड़ा कर शामिल कर दिया, जो ना क्रिकेट को समझते और ना ही कोई क्रिकेट की गतिविधि आयोजित करते हैं।