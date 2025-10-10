Rajasthan Govt School: यूनिफॉर्म के लिए विद्यार्थियों को 200 रुपए कम मिलेंगे, सामान्य और OBC वर्ग के छात्र योजना से बाहर

Photo- Patrika
सिरोही। सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा एक से आठवीं तक के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए अब आठ सौ रुपए की बजाय छह सौ रुपए ही दिए जाएंगे। शिक्षा सत्र 2025-26 में प्रत्येक पात्र विद्यार्थी को यूनिफॉर्म के 200 रुपए कम मिलेंगे। सिरोही जिले में योजना के तहत 95 हजार 347 पात्र विद्यार्थी है। जिसमें 63 हजार 969 जनों ने जनाधार प्रमाणित करवा दिया है।
44 हजार 47 विद्यार्थियों के खाते में पैसे भी आ गए हैं। इस वर्ष 2025-26 में 3,40,64,640 रुपए स्वीकृत हुए हैं। शिक्षा विभाग के पास 7,14,02,240 राशि पड़ी है। लेकिन इस बार नए आदेश में सामान्य और ओबीसी वर्ग के छात्रों को योजना से बाहर कर दिया गया है। केवल एसटी, एससी और बीपीएल वर्ग के विद्यार्थियों व सभी वर्ग की छात्राओं को ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
इसको लेकर इस साल जिले में 3 करोड़ 40 लाख 64 हजार 640 रुपए का बजट स्वीकृत हुआ है। गौरतलब है कि योजना में बजट जारी करने से पहले राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद आयुक्त की ओर से एक परिपत्र जारी किया गया है।
इसमें बताया था कि शिक्षा सत्र 2025-26 में कक्षा 1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं के तहत सभी वर्गों की छात्राएं तथा एससी, एसटी, बीपीएल छात्रों को भारत सरकार से अनुमोदित बजट राशि विद्यार्थीवार डीबीटी कराई जाने की सहमति प्रदान की गई है।
सामान्य एवं ओबीसी कैटेगरी के छात्रों का जिक्र इस आदेश में नहीं था। सामान्य व ओबीसी के छात्रों को ना तो यूनिफॉर्म मिलेगी और ना ही राशि दी जाएगी।
फैक्ट फाइल
कक्षा एक से आठवीं तक की छात्राओं तथा एससी, एसटी व बीपीएल वर्ग के छात्रों की राशि डीबीटी के माध्यम से खातों में डालने के आदेश मिले हैं। इसके तहत राज्य सरकार के निर्देशानुसार समस्त सीबीईओ को निर्देश दे दिए हैं। उनकी ओर से बिल जनरेट किए जा रहे हैं।
सिरोही. समग्र शिक्षा विभाग कार्यालय।
