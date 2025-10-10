Rajasthan Govt School: यूनिफॉर्म के लिए विद्यार्थियों को 200 रुपए कम मिलेंगे, सामान्य और OBC वर्ग के छात्र योजना से बाहर

44 हजार 47 विद्यार्थियों के खाते में पैसे भी आ गए हैं। इस वर्ष 2025-26 में 3,40,64,640 रुपए स्वीकृत हुए हैं। शिक्षा विभाग के पास 7,14,02,240 राशि पड़ी है। लेकिन इस बार नए आदेश में सामान्य और ओबीसी वर्ग के छात्रों को योजना से बाहर कर दिया गया है। केवल एसटी, एससी और बीपीएल वर्ग के विद्यार्थियों व सभी वर्ग की छात्राओं को ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा।