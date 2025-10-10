Patrika LogoSwitch to English

सिरोही

Rajasthan Govt School: यूनिफॉर्म के लिए विद्यार्थियों को 200 रुपए कम मिलेंगे, सामान्य और OBC वर्ग के छात्र योजना से बाहर

सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा एक से आठवीं तक के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए अब 200 रुपए कम मिलेंगे। सामान्य व ओबीसी के छात्रों को ना तो यूनिफॉर्म मिलेगी और ना ही राशि दी जाएगी।

सिरोही

Santosh Trivedi

Oct 10, 2025

सिरोही। सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा एक से आठवीं तक के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए अब आठ सौ रुपए की बजाय छह सौ रुपए ही दिए जाएंगे। शिक्षा सत्र 2025-26 में प्रत्येक पात्र विद्यार्थी को यूनिफॉर्म के 200 रुपए कम मिलेंगे। सिरोही जिले में योजना के तहत 95 हजार 347 पात्र विद्यार्थी है। जिसमें 63 हजार 969 जनों ने जनाधार प्रमाणित करवा दिया है।

44 हजार 47 विद्यार्थियों के खाते में पैसे भी आ गए हैं। इस वर्ष 2025-26 में 3,40,64,640 रुपए स्वीकृत हुए हैं। शिक्षा विभाग के पास 7,14,02,240 राशि पड़ी है। लेकिन इस बार नए आदेश में सामान्य और ओबीसी वर्ग के छात्रों को योजना से बाहर कर दिया गया है। केवल एसटी, एससी और बीपीएल वर्ग के विद्यार्थियों व सभी वर्ग की छात्राओं को ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा।

इसको लेकर इस साल जिले में 3 करोड़ 40 लाख 64 हजार 640 रुपए का बजट स्वीकृत हुआ है। गौरतलब है कि योजना में बजट जारी करने से पहले राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद आयुक्त की ओर से एक परिपत्र जारी किया गया है।

इसमें बताया था कि शिक्षा सत्र 2025-26 में कक्षा 1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं के तहत सभी वर्गों की छात्राएं तथा एससी, एसटी, बीपीएल छात्रों को भारत सरकार से अनुमोदित बजट राशि विद्यार्थीवार डीबीटी कराई जाने की सहमति प्रदान की गई है।

सामान्य एवं ओबीसी कैटेगरी के छात्रों का जिक्र इस आदेश में नहीं था। सामान्य व ओबीसी के छात्रों को ना तो यूनिफॉर्म मिलेगी और ना ही राशि दी जाएगी।

फैक्ट फाइल

  • आबूरोड ब्लॉक में 24355 में से 14120 विद्यार्थियों ने जनाधार प्रमाणित करवा लिया है। इस वर्ष 8697240 रुपए स्वीकृत हुए है, जबकि ब्लॉक स्तर पर 24139259 राशि पड़ी है।
  • पिण्डवाड़ा ब्लॉक में 28929 में से 17411 विद्यार्थियों ने जनाधार प्रमाणित करवा लिया है। इस वर्ष 10324440 रुपए स्वीकृत हुए हैं, जबकि ब्लॉक स्तर पर 19329443 राशि पड़ी है।
  • रेवदर ब्लॉक में 19438 में से 14569 विद्यार्थियों ने जनाधार प्रमाणित करवा लिया है। इस वर्ष 6959520 रुपए स्वीकृत हुए है, जबकि ब्लॉक स्तर पर 12947627 राशि पड़ी है।
  • शिवगंज ब्लॉक में 10531 में से 8451 विद्यार्थियों ने जनाधार प्रमाणित करवा लिया है। इस वर्ष 3770280 रुपए स्वीकृत हुए है, जबकि ब्लॉक स्तर पर 6402026 राशि पड़ी है।
  • सिरोही ब्लॉक में 12094 में से 9418 विद्यार्थियों ने जनाधार प्रमाणित करवा लिया है। इस वर्ष 4313160 रुपए स्वीकृत हुए है, जबकि ब्लॉक स्तर पर 8583885 राशि पड़ी है।

इनका कहना है…

कक्षा एक से आठवीं तक की छात्राओं तथा एससी, एसटी व बीपीएल वर्ग के छात्रों की राशि डीबीटी के माध्यम से खातों में डालने के आदेश मिले हैं। इसके तहत राज्य सरकार के निर्देशानुसार समस्त सीबीईओ को निर्देश दे दिए हैं। उनकी ओर से बिल जनरेट किए जा रहे हैं।

  • कांतिलाल आर्य, एडीपीसी, समग्र शिक्षा सिरोही

सिरोही. समग्र शिक्षा विभाग कार्यालय।

