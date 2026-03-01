Sirohi Road Accident : दो ट्रकों की आमने-सामने हुई भीषण टक्कर, एक चालक की दर्दनाक मौत, 3 अन्य गंभीर घायल

पुलिस के अनुसार कागज के रोल से भरा ट्रक सिरोही की तरफ से आबूरोड की तरफ जा रहा था। यहां सनवाड़ा के पास ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर फांदते हुए दूसरी लेन में पहुंच गया और सामने से आ रहे दाल से भरे ट्रक से भिड़न्त हो गई। हादसे में एक ट्रक चालक ब्यावर निवासी सुल्तान की मौत हो गई और तीन व्यक्ति गंभीर घायल हो गए।