Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिरोही

Rajasthan Weather: नवंबर महीने में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी, 15 सालों बाद 0°C पर पहुंचा तापमान, जमने लगी बर्फ, IMD ने 5 जिलों में दिया येलो अलर्ट

IMD Yellow Alert: राजस्थान में इस बार नवंबर में ही रिकॉर्ड तोड़ सर्दी दर्ज हुई है और माउंट आबू में तापमान 15 साल बाद 0°C तक पहुंच गया। जिससे खुले मैदानों और पेड़-पौधों पर बर्फ जम गई।

2 min read
Google source verification

सिरोही

image

Akshita Deora

Nov 18, 2025

फसलों पर जमने लगी बर्फ (फोटो: पत्रिका)

Winter Weather Update: राजस्थान में सर्द हवाओं के चलते न्यूनतम पारे में लगातार गिरावट आ रही है। प्रदेश में नवंबर महीने में ही सर्दी रेकॉर्ड तोड़ रही है। माउंट आबू में सोमवार को न्यूनतम तापमान शून्य पर आ गया। सवेरे खुले मैदानों में बर्फ की सफेद चादर बिछी देखी गई। सोलर प्लेटों, वाहनों की छतों, खेतों, पेड़-पौधों आदि पर भी बर्फ की परत जम गई। यहां सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया।

फतेहपुर में पारा 4.9 डिग्री पहुंचा

वहीं दूसरी ओर सोमवार को कुल 17 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। इनमें फतेहपुर में 4.9, सीकर में 5.5, नागौर में 5.6 और लूणकरणसर में 5.8 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम केंद्र ने मंगलवार को अजमेर, झुंझुनूं, कोटा, सीकर, टोंक जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है।

15 सालों बाद न्यूनतम तापमान नवंबर में 0°C

बीते 15 सालों बाद न्यूनतम तापमान नवंबर महीने में शून्य पर आया है। पर्यटन स्थल माउंट आबू में आमतौर पर दिसम्बर महीने में ही न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु पर पहुंचता है। एक दिसंबर 2022 को न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु पर दर्ज किया गया था।

खुले मैदानों में बिछी बर्फ की चादर

इस सीजन में पहली बार पारा शून्य डिग्री पर आने से सवेरे खुले मैदानों में बर्फ की सफेद चादर बिछी नजर आई। सोलर प्लेटों, वाहनों की छतों, खेतों व पेड़-पौधों पर भी बर्फ की परत जम गई। दिन में आसमान के साफ रहने से धूप सेंकने के लिए लोग अपने घरों की छतों, सड़कों के किनारों पर खड़े नजर आए।

गत 15 वर्षों में 17 नवंबर को इतना रहा न्यूनतम तापमान

गत वर्षों के आंकड़ों पर गौर करें तो इससे पहले 2022 में 1 दिसंबर को न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु पर दर्ज किया था। जबकि नवंबर माह में तापमान 4 डिग्री से नीचे नहीं गया।

2024 में 17 नवंबर को पारा 9.4,
2023 में 7,
2022 में 7,
2021 में 5,
2020 में 4,
2019 में 10,
2018 में 7.4,
2017 में 6.6,
2016 में 4,
2015 में 8,
2014 में 9,
2013 में 10,
2012 में 8,
2011 में 9,
2010 में 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जबकि इस बार 17 नवंबर को ही तापमापी का पारा शून्य डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

ये भी पढ़ें

बदलेगा मौसम, पड़ेगी कंपकंपाने वाली ठंड, राजस्थान में शीतलहर का अलर्ट, सबसे ठंडा रहा फतेहपुर
सीकर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

18 Nov 2025 04:10 pm

Published on:

18 Nov 2025 07:46 am

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / Rajasthan Weather: नवंबर महीने में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी, 15 सालों बाद 0°C पर पहुंचा तापमान, जमने लगी बर्फ, IMD ने 5 जिलों में दिया येलो अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

सिरोही

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sirohi: फर्जी दिव्यांग प्रमाण-पत्रों से पेंशन उठाने वालों पर अब SOG कसेगी शिकंजा, निदेशालय ने लिखा पत्र

सिरोही

Rajasthan: हाईवे पर ट्रेलर के टायर में लगी आग, साइड लेते समय 11 हजार केवी लाइन के छूने से दौड़ा करंट, चालक की मौत

Trailer driver died
सिरोही

Sirohi: आबूरोड के सांतपुर में 2 करोड़ की सीसी सड़क का काम शुरू, ग्रामीणों-विद्यार्थियों को मिलेगा सुरक्षित आवागमन

Sirohi News
सिरोही

Sirohi: सिरोही की लैब में चल रही थी 100 KG एमडी ड्रग्स बनाने की तैयारी, पूछताछ में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

MD Drugs
सिरोही

Sirohi Crime: सिरोही में करोड़ों की एमडी ड्रग लैब का भंडाफोड़, खेत में बनी थी नशे की फैक्ट्री, NCB कर रही जांच

MD drug lab was busted in Sirohi
सिरोही
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.