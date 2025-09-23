‘मेरे परिवार को धमका रहे हैं…’, कांग्रेस MLA ने अपनी ही पार्टी के पूर्व मंत्री पर लगाए गंभीर आरोप; मंदिर ट्रस्ट को भी घेरा

रतन देवासी ने दावा किया कि उनके परिवार को वर्षों से जान का खतरा है और यह खतरा पूर्व मंत्री, उनके बेटे, कुछ प्रशासनिक अधिकारियों और जालोर-सिरोही क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ-साथ सुंधा माता मंदिर ट्रस्ट से भी है। हालांकि, सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि देवासी का इशारा पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई की ओर है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं, सुंधा माता ट्रस्ट ने इन आरोपों से साफ इनकार किया है।