‘मेरे परिवार को धमका रहे हैं…’, कांग्रेस MLA ने अपनी ही पार्टी के पूर्व मंत्री पर लगाए गंभीर आरोप; मंदिर ट्रस्ट को भी घेरा

Rajasthan News: राजस्थान के सिरोही जिले के रानीवाड़ा से कांग्रेस विधायक रतन देवासी ने बीते सोमवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक चौंकाने वाला बयान जारी किया है।

सिरोही

Nirmal Pareek

Sep 23, 2025

Raniwada MLA Ratan Dewasi
फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan News: राजस्थान के सिरोही जिले के रानीवाड़ा से कांग्रेस विधायक रतन देवासी ने बीते सोमवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक चौंकाने वाला बयान जारी किया है। कांग्रेस विधायक रतन देवासी ने पूर्व कांग्रेस सरकार के एक पूर्व मंत्री, उनके बेटे और सुंधा माता मंदिर ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाए है।

रतन देवासी ने दावा किया कि उनके परिवार को वर्षों से जान का खतरा है और यह खतरा पूर्व मंत्री, उनके बेटे, कुछ प्रशासनिक अधिकारियों और जालोर-सिरोही क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ-साथ सुंधा माता मंदिर ट्रस्ट से भी है। हालांकि, सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि देवासी का इशारा पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई की ओर है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं, सुंधा माता ट्रस्ट ने इन आरोपों से साफ इनकार किया है।

एक्स पोस्ट में क्या कहा?

देवासी ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा कि वर्षों से मेरे परिवार को पिछली सरकार के एक पूर्व मंत्री, उनके बेटे और कई अधिकारियों से धमकियां मिल रही हैं। वे जालोर, सिरोही के कुछ लोगों और सुंधा माता मंदिर ट्रस्ट के न्यासियों के सहयोग से मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। समाज के कमजोर वर्ग, नशामुक्त समाज और अन्य मुद्दों के लिए मेरी लड़ाई जारी रहेगी। समय बताएगा।

उन्होंने इस पोस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राजस्थान कांग्रेस, सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और राजस्थान पुलिस को टैग कर तत्काल कार्रवाई की मांग की।

पार्टी के भीतर बढ़ती तल्खी

बता दें, रतन देवासी का राजनीतिक सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा है। वे 2008 में पहली बार रानीवाड़ा से विधायक बने और अशोक गहलोत सरकार में उपमुख्य सचेतक रहे। हालांकि, 2013 और 2018 के विधानसभा चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2019 में कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा चुनाव में टिकट दिया, लेकिन वे जीत हासिल नहीं कर सके।

वहीं, 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 22,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की, लेकिन इस जीत के लिए बने समीकरणों ने पार्टी के कुछ नेताओं के साथ उनके रिश्तों में खटास पैदा कर दी। यह अनबन अब खुले तौर पर सामने आ रही है।

मीडिया से क्या बोले देवासी?

मीडिया से बात करते हुए देवासी ने कहा कि मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए मुझे यह कदम उठाना पड़ा। मैं अभी राजस्थान से बाहर हूं। जालोर लौटते ही पुलिस अधीक्षक को पूरी स्थिति से अवगत कराऊंगा। उन्होंने बताया कि वे दो दिन बाद जालोर लौटकर अधिकारियों को विस्तृत जानकारी देंगे।

राजनीतिक हलकों में हलचल

देवासी के इस सनसनीखेज बयान ने राजस्थान की राजनीति में हलचल मचा दी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस अपने ही विधायक की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएगी? या यह मामला पार्टी के अंदरूनी टकराव का परिणाम है? कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह खुलासा राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी को और उजागर कर सकता है।

Published on:

23 Sept 2025 12:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / ‘मेरे परिवार को धमका रहे हैं…’, कांग्रेस MLA ने अपनी ही पार्टी के पूर्व मंत्री पर लगाए गंभीर आरोप; मंदिर ट्रस्ट को भी घेरा

