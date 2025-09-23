Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

टोंक

Tonk Accident: चलती बस में टूटा एक्सल और अचानक पलट गई 25 यात्रियों से भरी रोडवेज बस, मच गई चीख-पुकार

Rajasthan Road Accident: हादसे के तुरंत बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। कई यात्री बस के अंदर फंसे रह गए जिन्हें ग्रामीणों ने शीशे तोड़कर बाहर निकाला।

टोंक

Akshita Deora

Sep 23, 2025

हादसे के बाद बस (फोटो: पत्रिका)

Rajasthan Roadways Bus Overturned: राजस्थान के टोंक जिले के सदर थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह रोडवेज बस के पलट जाने का मामला सामने आया। सवाई माधोपुर से आ रही एक रोडवेज बस टोंक में तारण गांव के पास पलट गई। हादसे में बस में करीब 25 यात्री सवार थे जो घायल हो गए। ग्रामीणों की मदद से उन्हें पास के हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। चलती बस का अचानक से एक्सल टूट जाने के कारण चालक नियंत्रण खो बैठा और बस सड़क किनारे पलट गई।

ये भी पढ़ें

पुष्कर रिसोर्ट की रेव पार्टी में अचानक पहुंची पुलिस तो मच गया हड़कंप, चरस-गांजे के साथ इस हाल में मिले 55 युवक
अजमेर
image

मच गई चीख-पुकार

हादसे के तुरंत बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। कई यात्री बस के अंदर फंसे रह गए जिन्हें ग्रामीणों ने शीशे तोड़कर बाहर निकाला। वहीं दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद भी एम्बुलेंस मौके पर देर से पहुंची जिससे ग्रामीण भड़क गए। ग्रामीणों का कहना है कि अगर वे समय पर मदद नहीं करते तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती थी।

घायल व्यक्ति (फोटो: पत्रिका)

पुलिस मौके पर पहुंच कर हादसे की जांच में जुट गई है। शुरुआती जांच में बस के रखरखाव में लापरवाही की बात सामने आ रही है। फिलहाल सभी घायलों का सादात अस्पताल में इलाज जारी है जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में बनने वाले 9 एक्सप्रेस-वे पर नया अपडेट, भजनलाल सरकार ने लिया अब ये बड़ा फैसला
जयपुर
Rajasthan-Government

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

23 Sept 2025 10:51 am

Published on:

23 Sept 2025 10:29 am

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Tonk Accident: चलती बस में टूटा एक्सल और अचानक पलट गई 25 यात्रियों से भरी रोडवेज बस, मच गई चीख-पुकार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.