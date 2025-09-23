Tonk Accident: चलती बस में टूटा एक्सल और अचानक पलट गई 25 यात्रियों से भरी रोडवेज बस, मच गई चीख-पुकार

Rajasthan Roadways Bus Overturned: राजस्थान के टोंक जिले के सदर थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह रोडवेज बस के पलट जाने का मामला सामने आया। सवाई माधोपुर से आ रही एक रोडवेज बस टोंक में तारण गांव के पास पलट गई। हादसे में बस में करीब 25 यात्री सवार थे जो घायल हो गए। ग्रामीणों की मदद से उन्हें पास के हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। चलती बस का अचानक से एक्सल टूट जाने के कारण चालक नियंत्रण खो बैठा और बस सड़क किनारे पलट गई।