Tonk Accident: चलती बस में टूटा एक्सल और अचानक पलट गई 25 यात्रियों से भरी रोडवेज बस, मच गई चीख-पुकार

Rajasthan Roadways Bus Overturned: राजस्थान के टोंक जिले के सदर थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह रोडवेज बस के पलट जाने का मामला सामने आया। सवाई माधोपुर से आ रही एक रोडवेज बस टोंक में तारण गांव के पास पलट गई। हादसे में बस में करीब 25 यात्री सवार थे जो घायल हो गए। ग्रामीणों की मदद से उन्हें पास के हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। चलती बस का अचानक से एक्सल टूट जाने के कारण चालक नियंत्रण खो बैठा और बस सड़क किनारे पलट गई।
हादसे के तुरंत बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। कई यात्री बस के अंदर फंसे रह गए जिन्हें ग्रामीणों ने शीशे तोड़कर बाहर निकाला। वहीं दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद भी एम्बुलेंस मौके पर देर से पहुंची जिससे ग्रामीण भड़क गए। ग्रामीणों का कहना है कि अगर वे समय पर मदद नहीं करते तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती थी।
पुलिस मौके पर पहुंच कर हादसे की जांच में जुट गई है। शुरुआती जांच में बस के रखरखाव में लापरवाही की बात सामने आ रही है। फिलहाल सभी घायलों का सादात अस्पताल में इलाज जारी है जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।