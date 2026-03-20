सिरोही केंद्रीय विद्यालय में इसी सत्र से पढ़ाई होगी शुरू, बाल वाटिका से 5वीं तक एडमिशन प्रारंभ

प्रथम सत्र में बाल वाटिका से 5वीं कक्षा तक बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा, जिसमें बाल वाटिका से कक्षा 1 तक ऑनलाइन और कक्षा 2 से 5 तक ऑफलाइन प्रवेश दिए जाएंगे। प्राचार्य अब्दुल हसीब खान ने बताया कि बाल वाटिका 1, 2, 3 एवं कक्षा 1 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुक्रवार से प्रातः 10 बजे से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा।