Sirohi News: अप्राकृतिक संबंध बनाने का विरोध करने पर की निर्मम हत्या, मफलर ने खोला हत्या का राज

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी, पत्रिका फोटो
माउंट आबू /सिरोही. पर्यटन स्थल माउंट आबू के माचगांव क्षेत्र में हुए ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाते हुए माउंट आबू पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर 7 दिन में मामले का खुलासा कर दिया। गले के मफलर से पुलिस हत्यारों तक पहुंची है। अप्राकृतिक संबंध बनाने का विरोध करने पर आरोपियों ने उसके गुदा द्वार में पाइप डाल कर हत्या कर दी।
थाना अधिकारी प्रदीप डांगा के अनुसार गत 25 सितंबर को माउंट आबू के माचगांव क्षेत्र में झोंपड़ी में एक व्यक्ति का शव मिला था। निचली फली, वाजणा पुलिस थाना आबूरोड सदर निवासी भोपाराम उर्फ बाबू गरासिया निवासी ने रिपोर्ट में बताया था कि उसका भाई भूरिया उर्फ भूराराम (55) करीब 25 वर्ष से माचगांव में पहाड़ी ढलान पर गुफा में अकेला निवास करता था। जिसकी 24 अगस्त शाम को अज्ञात व्यक्तियों ने निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक प्यारेलाल शिवरान ने घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पहुंच आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। एएसपी किशोर सिंह चौहान, डीएसपी गोमाराम के निर्देशन में सीआई प्रदीप डांगा, पुलिस निरीक्षक हरचंद देवासी के नेतृत्व में चार पुलिस टीमें गठित की गई। टीमों ने सूचना आकलन, सीसीटीवी फुटेज जांच, आपराधिक प्रवृत्ति के संदिग्धों से पूछताछ, घटनास्थल की बीटीएस विश्लेषण किया।
पुलिस ने घटनास्थल पर मिले नए ऊनी मफलर के हुलिए के आधार पर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों, घटनास्थल की तरफ आने वाले मार्गों पर लगे करीब 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। सीसीटीवी फुटेज में एक लडक़ा जिस पैटर्न व रंग का मफलर पहने माचगांव की तरफ जाता दिखाई दिया। वही लड़का घटना के अगले दिन सुबह जल्दी अपने साथी के साथ भंगार बीनने की तिपहिया साइकिल लेकर माउंट आबू टोल नाका से आबूरोड की तरफ जाता दिखाई दिया। जिस पर दोनों के हुलिए को भंगार का काम करने वाले लोगों को बताकर दोनों संदिग्धों की पहचान सुनिश्चित की गई। गुरुवार शाम को दोनों संदिग्धों आवल, अमीरगढ़, जिला बनासकांठा गुजरात हाल जनता कॉलोनी, माउंट आबू निवासी प्रकाश भील व इन्द्रा कॉलोनी सरूपगंज, हाल माउंट आबू निवासी लकमाराम जोगी को आबूरोड से दस्तयाब कर पूछताछ की तो दोनों आरोपियों ने घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। जिस पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां से पुलिस ने रिमांड पर लिया है।
पुलिस के मुताबिक शराब के नशे में धुत दोनों आरोपियों ने 24 सितंबर को भूराराम से अप्राकृतिक संबंध बनाने की बात कही। भूराराम ने इसका विरोध किया तो दोनों आरोपियों ने आवेश में आकर उसे बिस्तर पर पटका और एक आरोपी प्रकाश ने भूराराम के हाथ कस के पकड़े तथा दूसरे आरोपी लकमाराम ने चूल्हे में फूंक देने के लोहे की पाइप को भूराराम के गुदा द्वार में घुसा दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। निर्मम हत्या के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए।
हत्यारों को पकड़ने में कांस्टेबल बाबू सिंह राणावत व चन्द्र सिंह की विशेष भूमिका रही। सहायक उपनिरीक्षक दलपत सिंह, सहायक उपनिरीक्षक राजाराम, ओमाराम, चतराराम, ओमप्रकाश, प्रवीण सिंह, चतराराम, आदर्श, दिनेश कुमार, मुकेश कुमार, जगदीश कुमार आदि की टीम ने हत्यारों को पकड़ने में प्रयास किए।
बड़ी खबरेंView All
सिरोही
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग