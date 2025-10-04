Sirohi News: अप्राकृतिक संबंध बनाने का विरोध करने पर की निर्मम हत्या, मफलर ने खोला हत्या का राज

पुलिस ने घटनास्थल पर मिले नए ऊनी मफलर के हुलिए के आधार पर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों, घटनास्थल की तरफ आने वाले मार्गों पर लगे करीब 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। सीसीटीवी फुटेज में एक लडक़ा जिस पैटर्न व रंग का मफलर पहने माचगांव की तरफ जाता दिखाई दिया। वही लड़का घटना के अगले दिन सुबह जल्दी अपने साथी के साथ भंगार बीनने की तिपहिया साइकिल लेकर माउंट आबू टोल नाका से आबूरोड की तरफ जाता दिखाई दिया। जिस पर दोनों के हुलिए को भंगार का काम करने वाले लोगों को बताकर दोनों संदिग्धों की पहचान सुनिश्चित की गई। गुरुवार शाम को दोनों संदिग्धों आवल, अमीरगढ़, जिला बनासकांठा गुजरात हाल जनता कॉलोनी, माउंट आबू निवासी प्रकाश भील व इन्द्रा कॉलोनी सरूपगंज, हाल माउंट आबू निवासी लकमाराम जोगी को आबूरोड से दस्तयाब कर पूछताछ की तो दोनों आरोपियों ने घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। जिस पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां से पुलिस ने रिमांड पर लिया है।