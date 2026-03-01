Sirohi News: यात्रियों को राहत; रोडवेज को मिली 5 नई बसों की सौगात, इन रूटों पर फिर दौड़ेंगी बसें

सिरोही आगार से वर्तमान में 35 रूट संचालित हो रहे हैं। नई बसों के आने पर बंद पड़े रूटों पर फिर से परिवहन सुविधा शुरू करने की योजना है। इससे उन क्षेत्रों के लोगों को राहत मिलेगी, जहां बस सेवा ठप होने से आमजन को परेशानी झेलनी पड़ रही थी। बसों की संख्या बढ़ने से विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों और ग्रामीण यात्रियों को सीधी सुविधा मिलेगी। खासकर दूरदराज के गांवों से जिला मुख्यालय तक आने-जाने वाले लोगों को अब नियमित बस सेवा उपलब्ध होगी। इससे यात्रियों को आवाजाही में अधिक सुविधा मिलेगी और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के बीच संपर्क और मजबूत होगा।