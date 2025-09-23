Sitapur News: प्रताड़ना से परेशान अध्यापक ने बीएसए को बेल्ट से मारा, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना

Sitapur Education News: सीतापुर जिले में शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी घटना सामने आई है। नदवा प्राथमिक विद्यालय में तैनात हेडमास्टर ब्रजेंद्र वर्मा ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) अखिलेश सिंह के कार्यालय में घुसकर उन पर बेल्ट से हमला कर दिया। इस दौरान आरोपी ने महत्वपूर्ण दस्तावेज भी फाड़ डाले।
जानकारी के अनुसार, हेडमास्टर शिकायत के मामले में स्पष्टीकरण देने बीएसए के कार्यालय पहुंचे थे। लेकिन बीएसए उनके जवाब से असंतुष्ट हो गए। इसी बात से नाराज होकर हेडमास्टर ने अचानक हमला कर दिया।
घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बीएसए अखिलेश सिंह ने कोतवाली में तहरीर देकर हेडमास्टर पर पिटाई और दस्तावेज नष्ट करने का आरोप लगाया है।
बीएसए ने बताया कि आरोपी हेडमास्टर को निलंबित कर दिया गया है और उनकी सेवा समाप्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी।