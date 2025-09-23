Sitapur News: प्रताड़ना से परेशान अध्यापक ने बीएसए को बेल्ट से मारा, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना

Sitapur Education News: सीतापुर जिले में शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी घटना सामने आई है। नदवा प्राथमिक विद्यालय में तैनात हेडमास्टर ब्रजेंद्र वर्मा ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) अखिलेश सिंह के कार्यालय में घुसकर उन पर बेल्ट से हमला कर दिया। इस दौरान आरोपी ने महत्वपूर्ण दस्तावेज भी फाड़ डाले।