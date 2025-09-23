Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सीतापुर

Sitapur News: प्रताड़ना से परेशान अध्यापक ने बीएसए को बेल्ट से मारा, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना

नदवा प्राथमिक विद्यालय में तैनात हेडमास्टर ब्रजेंद्र वर्मा ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) अखिलेश सिंह के कार्यालय में घुसकर उन पर बेल्ट से हमला कर दिया। इस दौरान आरोपी ने महत्वपूर्ण दस्तावेज भी फाड़ डाले।

सीतापुर

Abhishek Singh

Sep 23, 2025

Sitapur
Sitapur news

Sitapur Education News: सीतापुर जिले में शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी घटना सामने आई है। नदवा प्राथमिक विद्यालय में तैनात हेडमास्टर ब्रजेंद्र वर्मा ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) अखिलेश सिंह के कार्यालय में घुसकर उन पर बेल्ट से हमला कर दिया। इस दौरान आरोपी ने महत्वपूर्ण दस्तावेज भी फाड़ डाले।

शिकायत पर स्पष्टीकरण देनेपहुंचा था शिक्षक

जानकारी के अनुसार, हेडमास्टर शिकायत के मामले में स्पष्टीकरण देने बीएसए के कार्यालय पहुंचे थे। लेकिन बीएसए उनके जवाब से असंतुष्ट हो गए। इसी बात से नाराज होकर हेडमास्टर ने अचानक हमला कर दिया।

घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बीएसए अखिलेश सिंह ने कोतवाली में तहरीर देकर हेडमास्टर पर पिटाई और दस्तावेज नष्ट करने का आरोप लगाया है।

बीएसए ने बताया कि आरोपी हेडमास्टर को निलंबित कर दिया गया है और उनकी सेवा समाप्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Sept 2025 11:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sitapur / Sitapur News: प्रताड़ना से परेशान अध्यापक ने बीएसए को बेल्ट से मारा, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.