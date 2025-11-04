जब मंत्री जी का काफिला चल रहा हो तो गाड़ी साइड़ कर लें…ओवरटेक करने के चक्कर में तीन युवक गिरफ्तार

सोनभद्र : उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गौड़ के स्कॉर्ट वाहन को हाईवे पर ओवरटेक करने की कोशिश तीन युवकों को जेल की हवा खिलवा गई। चोपन पुलिस ने दुद्धी के शुभम सोनी और पंकज अग्रहरी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि कार मालिक अंकित मिश्रा पहले ही पकड़ा जा चुका है। लखनऊ नंबर की स्विफ्ट डिजायर कार को जब्त कर लिया गया है। आरोपियों पर लापरवाही से वाहन चलाने, आपराधिक बल प्रयोग, धमकी और सीएलए एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने साफ संदेश दिया है सड़क पर VIP हो या आम आदमी, कानून सबके लिए बराबर है।