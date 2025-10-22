सोनभद्र में हुआ दर्दनाक हादसा, रातभर सड़क पर पड़े रहे बाइक सवार, दो की मौत एक की हालत गंभीर

सोनभद्र के म्योरपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। म्योरपुर-दुद्धी मार्ग पर आश्रम मोड़ के पास एक तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकरा गई। हादसे में मामा-भांजा समेत दो लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक, रामकुमार निवासी गोविंदपुर, हिमांशु निवासी सतगडईया और सुनिल निवासी गोविंदपुर तीनों बाइक से दुद्धी की ओर जा रहे थे। रास्ते में उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई।