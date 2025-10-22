Patrika LogoSwitch to English

सोनभद्र में हुआ दर्दनाक हादसा, रातभर सड़क पर पड़े रहे बाइक सवार, दो की मौत एक की हालत गंभीर

सोनभद्र के म्योरपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। म्योरपुर-दुद्धी मार्ग पर आश्रम मोड़ के पास एक तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकरा गई।

less than 1 minute read

सोनभद्र

image

Krishna Rai

Oct 22, 2025

सोनभद्रा में सड़क दुर्घटना में दो लोगों की माैत

सोनभद्रा में सड़क दुर्घटना में दो लोगों की माैत

सोनभद्र के म्योरपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। म्योरपुर-दुद्धी मार्ग पर आश्रम मोड़ के पास एक तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकरा गई। हादसे में मामा-भांजा समेत दो लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक, रामकुमार निवासी गोविंदपुर, हिमांशु निवासी सतगडईया और सुनिल निवासी गोविंदपुर तीनों बाइक से दुद्धी की ओर जा रहे थे। रास्ते में उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई।

मौके पर हुई मौत

टक्कर इतनी जोरदार थी कि रामकुमार और हिमांशु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सुनिल गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया और घायल को इलाज के लिए पहले म्योरपुर सीएचसी और फिर जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

परिवार में छाया मातम

परिजनों के अनुसार, रामकुमार और हिमांशु आपस में मामा-भांजा थे। हादसे में घायल सुनील, हिमांशु का चचेरा भाई बताया जा रहा है। वहीं, रामकुमार सुनील के पिता का चचेरा भाई था। तीनों रात में हिमांशु को उसके घर मनबसा छोड़ने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हादसे का शिकार हो गए। इस घटना के बाद परिवार में मातम छा गया है।

22 Oct 2025 07:36 pm

22 Oct 2025 07:36 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sonbhadra / सोनभद्र में हुआ दर्दनाक हादसा, रातभर सड़क पर पड़े रहे बाइक सवार, दो की मौत एक की हालत गंभीर

