ड्यूटी के लिए साथी को जगाया …फिर SLR राइफल का ट्रिगर दबा कर PAC जवान ने अपना भेजा उड़ाया, कैंप में हड़कंप

संदीप बलिया के आलमपुर गांव के रहने वाले थे, 2021 बैच के जवान थे और अविवाहित थे। वह अपने पांच भाइयों और बहनों में चौथे नंबर पर थे। कुछ दिन पहले उन्हें वाराणसी में वीवीआईपी ड्यूटी पर भेजा गया था। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री के काशी दौरे के बाद वे अमवार कैंप लौटे थे।संदीप के पिता विनोद कुमार, चाचा अनूप सिंह, बड़े पिता चंद्र भान और छोटा भाई प्रदीप सहित अन्य परिजन घर से सोनभद्र पहुंच गए हैं। इस दर्दनाक घटना का आभास भी नहीं था कि ऐसा ही होगा। ASP त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी ने बताया कि डॉक्टरों के पैनल से शव का पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा। मामले की जांच की जा रही है।