सोनभद्र

ड्यूटी के लिए साथी को जगाया …फिर SLR राइफल का ट्रिगर दबा कर PAC जवान ने अपना भेजा उड़ाया, कैंप में हड़कंप

बलिया जिले के गड़वार थाना क्षेत्र के आलमपुर पोस्ट निवासी सिपाही संदीप सिंह (26) पुत्र विनोद सिंह खरवार 39वीं बटालियन जी कंपनी मिर्जापुर में तैनात थे। बीते पांच अगस्त को वाराणसी में वीवीआईपी ड्यूटी निपटाने के बाद उन्होंने अमवार पीएसी कैंप में आमद कराई थी।

सोनभद्र

anoop shukla

Aug 08, 2025

Up news, sonbhdra
फोटो सोर्स: पत्रिका, PAC जवान ने खुद को गोली से उड़ाया

सोनभद्र में पुलिस महकमे में दर्दनाक घटना हो गई है, यहां ड्यूटी पर तैनात PAC जवान ने गोली मारकर सुसाइड कर लिया। फायरिंग की आवाज सुनते ही साथी जवान मौके पर पहुंचे वहां जवान खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। उसने SLR राइफल गर्दन में सटाकर गोली मारी, जो सिर उड़ा दी, साथी जवान उसे CHC ले गए जहां डॉक्टरों ने संदीप सिंह को मृत घोषित कर दिया।

PM मोदी की ड्यूटी से वापस अमवार कैंप लौटा

संदीप सिंह बलिया के रहने वाले थे। वह 39वीं बटालियन कंपनी मिर्जापुर में तैनात थे।संदीप ने 5 अगस्त को वाराणसी में वीवीआईपी ड्यूटी के बाद अमवार पीएसी कैंप पहुंचे थे। रात 2- 4 बजे तक उनकी ड्यूटी थी।

ड्यूटी खत्म होते ही साथी को जगाया और खुद को गोली से उड़ाया

संदीप ने 5 अगस्त को वाराणसी में वीवीआईपी ड्यूटी के बाद अमवार पीएसी कैंप पहुंचे थे। रात 2- 4 बजे तक उनकी ड्यूटी थी। शुक्रवार तड़के करीब 3.55 बजे ड्यूटी खत्म होने से 5 मिनट पहले उन्होंने साथी जवान पीयूष पासवान को जगाया और कहा कि ड्यूटी के लिए उठ जाइए और खुद आकर कुर्सी पर बैठ गया, तभी अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी, संदीप ने SLR राइफल से खुद को उड़ा किया। मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की। शव को मॉर्च्युरी में रखवा दिया।

बलिया जिले का निवासी था संदीप, डॉक्टरों का पैनल करेगा पोस्टमार्टम

संदीप बलिया के आलमपुर गांव के रहने वाले थे, 2021 बैच के जवान थे और अविवाहित थे। वह अपने पांच भाइयों और बहनों में चौथे नंबर पर थे। कुछ दिन पहले उन्हें वाराणसी में वीवीआईपी ड्यूटी पर भेजा गया था। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री के काशी दौरे के बाद वे अमवार कैंप लौटे थे।संदीप के पिता विनोद कुमार, चाचा अनूप सिंह, बड़े पिता चंद्र भान और छोटा भाई प्रदीप सहित अन्य परिजन घर से सोनभद्र पहुंच गए हैं। इस दर्दनाक घटना का आभास भी नहीं था कि ऐसा ही होगा। ASP त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी ने बताया कि डॉक्टरों के पैनल से शव का पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा। मामले की जांच की जा रही है।

