रसोई में इस्तेमाल होने वाली जड़ी-बूटी दुनिया की सबसे खतरनाक चींटी से निपटने में मदद कर सकती है

फायर ऐंट्स फसलों, उपकरणों, पालतू जानवरों और इंसानों तक को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए लोग ऐसा समाधान चाहते हैं जो भूमि की रक्षा करे लेकिन कठोर रसायन न छोड़े। पौधों से बने पदार्थों का फायदा यह है कि मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीव उन्हें जल्दी तोड़ देते हैं, जिससे पर्यावरण पर कम दबाव पड़ता है। शोधकर्ता अब्बास अली बताते हैं कि उनका लक्ष्य चींटियों को मारना नहीं, बल्कि उनके व्यवहार को बदलना है। वह कहते हैं कि हमारे उत्पाद चींटियों को रोकते हैं, उन्हें खुदाई करने से रोककर। इससे चींटियां उस जगह घोंसला नहीं बना पातीं और दूसरी जगह चली जाती हैं। मिट्टी की बनावट भी नतीजे बदल देती है। चिकनी मिट्टी (clay) महक को लंबे समय तक पकड़े रहती है। रेतीली मिट्टी (sand) इसे जल्दी खो देती है। गर्मी, नमी और हवा भी असर बदलते हैं। इसीलिए वैज्ञानिक इन सभी स्थितियों में परीक्षण कर रहे हैं। टीमें खेतों में यह भी देखती हैं कि टीले कहां बने हैं, मिट्टी कैसी है, मौसम कैसा है फिर उसी हिसाब से उपचार लगाया जाता है।