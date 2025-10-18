Patrika LogoSwitch to English

खास खबर

स्कूल में सुरक्षित माहौल बच्चों को बनाता है ज्यादा सक्रिय और सेहतमंद

एक नए शोध ने दिखाया है कि स्कूल का माहौल बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में कितना अहम होता है। जो छात्र अपने स्कूल में सुरक्षित, समर्थित और जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, वे अधिक सक्रिय रहते हैं, बेहतर सोचते हैं और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं।

4 min read

जयपुर

image

Shalini Agarwal

Oct 18, 2025


जयपुर। बच्चों के लिए स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं होता, यह वह जगह है जहां जीवनभर चलने वाली आदतें बनती हैं। एक नए शोध ने दिखाया है कि स्कूल का माहौल बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में कितना अहम होता है। जो छात्र अपने स्कूल में सुरक्षित, समर्थित और जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, वे अधिक सक्रिय रहते हैं, बेहतर सोचते हैं और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं।

सुरक्षित माहौल से बढ़ती है सक्रियता

इस अध्ययन के प्रमुख लेखक बिप्लव तिवारी, यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया (UGA) में एपिडेमियोलॉजी के शोध छात्र हैं।
उन्होंने कहा, “जॉर्जिया सहित दुनिया भर में छात्रों की शारीरिक गतिविधि घट रही है, और यह गिरावट लगातार बढ़ रही है। हम यह समझ रहे हैं कि एक सकारात्मक स्कूल वातावरण न केवल पढ़ाई में मदद करता है, बल्कि बच्चों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित भी करता है।”

पांच साल के डेटा से मिला सबक

शोधकर्ताओं ने जॉर्जिया स्टूडेंट हेल्थ सर्वे के पांच साल के आंकड़े विश्लेषित किए। इसमें 11 से 17 वर्ष के 6.85 लाख से अधिक छात्रों के जवाब शामिल थे। सर्वे में सुरक्षा, साथियों और शिक्षकों से मिलने वाले सहयोग, जुड़ाव और स्कूल की स्थिति पर सवाल पूछे गए थे।

जिन छात्रों ने खुद को सुरक्षित और cared महसूस किया, वे अधिक सक्रिय पाए गए। जैसे-जैसे उनकी उम्र बढ़ी, उनकी सक्रियता भी बढ़ी — जबकि जो छात्र स्कूल से कटा हुआ महसूस करते थे, उनमें यह घट गई।
जो छात्र अपने शिक्षकों और दोस्तों से जुड़ाव महसूस करते थे, उनमें से हर पाँच में से एक हफ्ते में कम से कम चार से पाँच दिन व्यायाम करता था।

शोध में पाया गया कि जुड़ाव की भावना में थोड़ी भी बढ़ोतरी शारीरिक गतिविधि में पाँच गुना वृद्धि ला सकती है। यानी, स्कूल से अपनापन महसूस करना ही उन्हें अधिक सक्रिय बना देता है।

मिडिल स्कूल के बाद घटती है सक्रियता

अध्ययन में एक चिंताजनक रुझान सामने आया — मिडिल स्कूल से हाई स्कूल तक आते-आते छात्रों की शारीरिक गतिविधि घटती जाती है।
लड़के अपेक्षाकृत ज्यादा सक्रिय रहते हैं, लेकिन उनकी सक्रियता भी कम होती जाती है, जबकि लड़कियों में गिरावट सबसे तेज़ होती है।

जॉर्जिया में फिजिकल एजुकेशन की आवश्यकता भी बहुत कम है — केवल एक क्रेडिट घंटा, वह भी ऑनलाइन पूरा किया जा सकता है।
इससे खेल या एक्सरसाइज़ के अवसर और भी घट जाते हैं, खासकर उन छात्रों के लिए जो किसी स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा नहीं हैं।

यह स्थिति दुनिया भर में देखी जा रही है — लड़कियाँ लड़कों की तुलना में कम सक्रिय हैं, और उम्र बढ़ने के साथ यह अंतर और बढ़ जाता है।

कम गतिविधि से मोटापा, हृदय रोग और मानसिक समस्याओं का खतरा बढ़ता है।
स्कूल के वर्षों में बनी यह निष्क्रिय जीवनशैली आगे चलकर व्यस्क जीवन में भी असर डालती है।

सकारात्मक स्कूल बढ़ाते हैं प्रेरणा

शोधकर्ताओं ने पाया कि जब स्कूल का माहौल स्वागतपूर्ण होता है, तो बच्चे ज़्यादा सक्रिय रहते हैं।
सहायक शिक्षक, दोस्ताना साथी और साफ-सुथरा, सुरक्षित वातावरण बच्चों में प्रेरणा जगाते हैं।

Youth Physical Activity Promotion Model के अनुसार, साथियों और शिक्षकों से मिलने वाला प्रोत्साहन युवाओं को सक्रिय बनाए रखता है।

अध्ययन में तीन प्रमुख कारक पहचाने गए —


  1. जुड़ाव (Connectedness)




  2. साथियों का सहयोग (Peer Support)




  3. सहायक स्कूल वातावरण (Supportive Environment)

जब ये तीनों मजबूत होते हैं, तो छात्र खेल, आउटडोर गतिविधियों और अन्य शारीरिक गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं।

जननी राजभंडारी, जो UGA के कॉलेज ऑफ पब्लिक हेल्थ से जुड़ी हैं, कहती हैं —
“किशोरावस्था जीवनभर चलने वाली आदतें बनाने का सबसे महत्वपूर्ण दौर है। स्वस्थ व्यवहारों का असर पूरी जिंदगी रहता है।”

कक्षा से परे स्वास्थ्य की सीख

सुरक्षित और समावेशी स्कूल न केवल बच्चों को शारीरिक रूप से सक्रिय रखते हैं, बल्कि अकादमिक प्रदर्शन भी बेहतर होता है।
अध्ययन में पाया गया कि सकारात्मक माहौल वाले स्कूलों में बुलिंग कम, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बेहतर, और व्यवहार संबंधी समस्याएं कम होती हैं।

राजभंडारी कहती हैं —
“जो छात्र शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, वे मानसिक रूप से भी बेहतर होते हैं। और जब मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, तो उनकी पढ़ाई में भी सुधार होता है।
छात्रों को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए सामाजिक और वयस्क समर्थन की जरूरत होती है।”

जब शिक्षक ध्यान से सुनते हैं, तो छात्र खुलकर भाग लेते हैं।
जब स्कूल सुरक्षित लगता है, तो बच्चे खुलते हैं — यही मानवीय जुड़ाव भावनात्मक संतुलन और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को पोषित करता है।

स्कूल बनाते हैं भविष्य का स्वास्थ्य

शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि स्कूल का माहौल सार्वजनिक स्वास्थ्य की प्राथमिकता होना चाहिए।
स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन को प्रोत्साहित करना, सुरक्षित व स्वच्छ परिसर बनाए रखना, और सकारात्मक रिश्तों को बढ़ावा देना बच्चों की दीर्घकालिक सेहत के लिए जरूरी है।

तिवारी ने कहा —
“किशोरों में निवेश जारी रहना चाहिए, और हमारे निष्कर्ष बताते हैं कि स्कूल स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने का एक अहम जरिया बन सकते हैं।
हमें स्कूल के माहौल के महत्व को समझना और भविष्य की पीढ़ी — यानी छात्रों — के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा।”

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, किशोरों को रोज़ाना कम से कम 60 मिनट की मध्यम या तेज़ गति की शारीरिक गतिविधि करनी चाहिए, लेकिन अधिकांश छात्र इस स्तर तक नहीं पहुंचते।

सुरक्षा और सहयोग से बनती है सेहत

यह शोध याद दिलाता है कि स्कूल सिर्फ ज्ञान देने की जगह नहीं हैं — वे जीवन की आदतें, रिश्ते और मूल्य बनाते हैं जो उम्रभर साथ रहते हैं।

जब छात्र सुरक्षित और शामिल महसूस करते हैं, तो वे न केवल खुश होते हैं, बल्कि ज्यादा स्वस्थ भी होते हैं।

नतीजे बताते हैं कि बच्चों को सक्रिय रखने की शुरुआत जिम या खेल मैदान से नहीं, बल्कि इस बात से होती है कि स्कूल उन्हें कैसा महसूस कराते हैं।

यह अध्ययन Frontiers in Public Health पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।

Published on:

18 Oct 2025 05:48 pm

स्कूल में सुरक्षित माहौल बच्चों को बनाता है ज्यादा सक्रिय और सेहतमंद

