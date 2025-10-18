स्कूल में सुरक्षित माहौल बच्चों को बनाता है ज्यादा सक्रिय और सेहतमंद

जयपुर। बच्चों के लिए स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं होता, यह वह जगह है जहां जीवनभर चलने वाली आदतें बनती हैं। एक नए शोध ने दिखाया है कि स्कूल का माहौल बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में कितना अहम होता है। जो छात्र अपने स्कूल में सुरक्षित, समर्थित और जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, वे अधिक सक्रिय रहते हैं, बेहतर सोचते हैं और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं।