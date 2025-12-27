एक्सप्लेनर: भारत में कम्यूनिस्ट पार्टी के 100 साल, क्या है इतिहास और कैसा है मौजूदा हाल?

Communist Party of India100 years: विचारधारा आधारित राजनीतिक दल के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना के 100 वर्ष हो रहे हैं। माना जाता है कि 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में एक दल के रूप में इसकी पहली बैठक हुई थी। वामपंथ से प्रेरित इस दल के विचारधारा भले ही जर्मन दार्शनिक कार्ल मा से प्रेरित हो,लेकिन वामपंथ की तीन प्रमुख धाराएं भारत में आईं। इनके आधार पर कई कम्युनिस्ट पार्टियों का उदय हुआ। पहली धारा मार्क्सवादी क्रांतिकारी एमएन रॉय के नेतृत्व में आई। दूसरी धारा स्वतंत्र वामपंथी समूहों की थी गुलाम हुसैन, एसए डांगे, मुजफ्फर अहमद और ङ्क्षसगारवेलु एम. चेट्टियार के समूह मुख्य थे। वहीं तीसरी धारा मजदूरों और किसान संगठनों की थी। यह तीनों धाराएं भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन में समाहित हुईं।