क्या आप जानते हैं कि ‘OK’ शब्द की शुरुआत एक मजाक से हुई थी?

जयपुर। OK आज दुनिया भर के लेखों और बातचीत में दिखता है। लेकिन इसकी शुरुआत 1839 में बोस्टन के एक अखबार में छपे मजाक से हुई थी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंग्रेजी प्रोफेसर एलेन वॉकर रीड ने इसकी जड़ों की खोज की। उन्होंने पाया कि 23 मार्च 1839 को बोस्टन मॉर्निंग पोस्ट अखबार में पहली बार “OK” छपा था। दरअसल, “OK” का मतलब था “oll korrect” — यानी “all correct” का जानबूझकर गलत लिखा हुआ रूप। उस समय शब्दों की वर्तनी बदलकर मजाक करने का चलन था।