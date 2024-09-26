Drugs : ट्रेन में चार लाख रुपए का Gaanja जब्त, समदड़ी में करना था सप्लाई

आरपीएफ सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म 2-3 पर खड़ी साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में सादे वस्त्रों में जांच की जा रही थी। इस दौरान आरपीएफ कांस्टेबल राजकुमार व राजेन्द्र को पिट्ठू बैग के साथ एक यात्री पर संदेह हुआ। उसने बैग वहीं फेंका और भागने लगा। कांस्टेबलों ने पीछा कर किशनाराम को पकड़ लिया। बैग की तलाशी लेने पर उसमें चार पैकेट में भरा 8.171 किलो गांजा मिला। आरएपीएफ के एसआइ अजीतसिंह राठौड़ व एएसआइ जयसिंह मौके पर पहुंचे। एनसीबी अधिकारियों से बातचीत के बाद मामला राजकीय रेलवे पुलिस जीआरपी को सौंपने का निर्णय किया गया।