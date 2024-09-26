Patrika LogoSwitch to English

Drugs : ट्रेन में चार लाख रुपए का Gaanja जब्त, समदड़ी में करना था सप्लाई

- साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आरपीएफ की कार्रवाई, दस हजार रुपए के लालच में फंसा युवक

less than 1 minute read

जोधपुर

image

Vikas Choudhary

Sep 26, 2024

liqour siezed in train

ट्रेन में गांजा के साथ गिरफ्तार आरोपी।

जोधपुर.

रेलवे सुरक्षा बल ने जोधपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म-2-3 पर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के एक कोच में पिट्ठू बैग में आठ किलो अवैध गांजे के साथ एक यात्री को पकड़ लिया। वह समदड़ी में सप्लाई करने के लिए गांजा ले जा रहा था, जिसकी कीमत बाजार में 4.08 लाख रुपए बताई जाती है।

आरपीएफ सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म 2-3 पर खड़ी साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में सादे वस्त्रों में जांच की जा रही थी। इस दौरान आरपीएफ कांस्टेबल राजकुमार व राजेन्द्र को पिट्ठू बैग के साथ एक यात्री पर संदेह हुआ। उसने बैग वहीं फेंका और भागने लगा। कांस्टेबलों ने पीछा कर किशनाराम को पकड़ लिया। बैग की तलाशी लेने पर उसमें चार पैकेट में भरा 8.171 किलो गांजा मिला। आरएपीएफ के एसआइ अजीतसिंह राठौड़ व एएसआइ जयसिंह मौके पर पहुंचे। एनसीबी अधिकारियों से बातचीत के बाद मामला राजकीय रेलवे पुलिस जीआरपी को सौंपने का निर्णय किया गया।

जीआरपी अधिकारी मौके पर पहुंचे और आरोपी को हिरासत में लेकर गांजा जब्त किया। एनडीपीएस एक्ट में एफआइआर दर्ज कर बाड़मेर जिले में बायतु तहसील के सेवनियाला गांव निवासी किशनाराम उर्फ केसर पुत्र डूंगरराराम जाट को गिरफ्तार किया गया। तलाशी में उससे एक मोबाइल व 18 हजार रुपए जब्त किए गए। पूछताछ में सामने आया कि जब्त गांजा प्रतापनगर में सुनील का है। उसने समदड़ी में गांजा सप्लाई करने के लिए किशनाराम को भेजा था। इसके लिए उसे दस हजार रुपए मिलने वाले थे। अब जीआरपी सुनील की तलाश कर रही है।

Updated on:

03 Oct 2025 02:03 pm

Published on:

26 Sept 2024 12:05 am

Drugs : ट्रेन में चार लाख रुपए का Gaanja जब्त, समदड़ी में करना था सप्लाई

