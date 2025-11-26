बजट घोषणा के 8 माह बाद भी प्रदेश के पहले लहसुन एक्सीलेंस सेंटर का मामला अधर में

गोविन्दपुरा की भूमि को अयोग्य बताए जाने के कारण कृषि विभाग ने कवाई क्षेत्र में स्थित विभाग की भूमि को लहसुन एक्सीलेंस सेन्टर के निर्माण के लिए प्रक्रिया पूर्ण कर विभाग को जयपुर भिजवाया था। जिसे करीब तीन माह से अधिक का समय गुजर गया। लेकिन कृषि विभाग को अभी तक कोई स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त नही हुए हैं। जयपुर से आई विशेषज्ञों की टीम द्वारा चयनित गोविन्दपुरा की 10 हेक्टेयर भूमि को अयोग्य तो करार दे दिया। लेकिन अभी तक कवाई स्थित भूमि के लिए भी कोई दिशा निर्देश नही मिलने के कारण अभी तक तो गोविन्दपुरा की आवंटित भूमि को भी निरस्त नही किया जा सका है। सेन्टर के लिए पूर्व में बारां क्षेत्र के राजपुरा ग्राम क्षेत्र में भी भूमि देखी गई थी। लेकिन उक्त भूमि पर गड्ढे व खाळ नाले होने के कारण चयनित नहीं हो पाई थी। हालांकि इस क्षेत्र की भूमि का एप्रोच आसन था। एक ही स्थान पर इतने बड़े क्षेत्र में भूमि मिलना आसान नहीं था। इसके बाद गोविन्दपुरा का चयन किया गया था। लेकिन यह भी अनुपयोगी बताई जाने कारण कवाई की भूमि लेने की प्रक्रिया की गई थी। बारां जिला दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के भूभाग पर हाड़ौती क्षेत्र में स्थित है। जिला फसल उत्पादन की ²ष्टि से हाड़ौती ही नहीं राजस्थान का एक महत्वपूर्ण जिला है। लहसुन फसल में क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता की ²ष्टि से राजस्थान में प्रथम स्थान रखता है। पिछले सालों में राज्य में लहसुन की औसत 89 हजार 805 हेक्टेयर में बुवाई होकर औसत उत्पादकता 5916 किलोग्राम रही है। इसमें जिले का औसत क्षेत्रफल 30 हजार 714 हैक्टेयर रहा और उत्पादकता 6133 किलोग्राम रही है। लहसुन उत्पादन को लेकर जिले की छीपाबड़ौद व बारां को विशेषत: लहसुन मंडी घोषित किया गया। यहां पिछले तीन साल से औसतन 16 लाख ङ्क्षक्वटल लहसुन पहुंच रहा है।