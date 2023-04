एलन मस्क के पीएम नरेंद्र मोदी को ट्विटर पर फॉलो करने के क्या हो सकते हैं मायने? 3 पॉइंट्स में समझें

नई दिल्लीPublished: Apr 11, 2023 01:01:14 pm Submitted by: Tanay Mishra

What Could Musk Following PM Modi On Twitter Mean?: ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्विटर पर फॉलो करना शुरू कर दिया है। एलन ट्विटर पर ज़्यादा लोगों को फॉलो नहीं करते। ऐसे में उनका पीएम मोदी को फॉलो करना एक बड़ी बात है। और इस बड़ी बात के एक से ज़्यादा मायने हो सकते हैं। आएं 3 पॉइंट्स में इसे समझते हैं।

Elon Musk now follows PM Narendra Modi on Twitter