चुनाव प्रशिक्षण में बारां आ रहे 5 शिक्षक जख्मी

छीपाबड़ौद. चुनाव प्रशिक्षण बारां में भाग लेने जा रहे छीपाबड़ौद क्षेत्र के पांच अध्यापक अटरू के निकट कार पलटने से हुई दुर्घटना में घायल हो गए। घायलों में बृजराज ङ्क्षसह मीणा यूपीएस उदयपुरिया, गफ्फार खान यूपीएस बल्लू खेड़ी, नरेंद्र संत उप प्रधानाचार्य कालपाजागीर, महावीर नागर माध्यमिक गगचाना, रामनिवास लोधा निवासी सेवनिया हैं। इनका उपचार बारां के निजी अस्पताल में चल रहा है। छीपाबड़ौद कर्मचारी महासंघ के तहसील अध्यक्ष धनराज सुमन ने बताया कि यह समाचार शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जिलाध्यक्ष श्याम मेहता व शैलेंद्रङ्क्षसह मेहता संचालक शिक्षा सहकारी को मिला तो वह हास्पिटल पहुंचे औश्र घायल शिक्षकों की कुशलक्षेम पूछी। राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश सह मंत्री नंदलाल केसरी ने भी घायल शिक्षकों से दूरभाष के माध्यम से जानकारी ली।