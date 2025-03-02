सूरतगढ़ सहित छह केन्द्रों पर होगी गेहूं की सरकारी खरीद

सूरतगढ़. गेहूं की सरकारी खरीद की तैयारियां शुरू हो गई है। सूरतगढ़ की नई धानमंडी सहित छह केन्द्रों पर गेहंू की सरकारी खरीद कार्य होगा। एफसीआई ने राजियासर, बीरमाना के बाद सूरतगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार अभियान चल रहा है। वही, सोमवार सुबह साढ़े दस बजे गेहंू की सरकारी खरीद की व्यवस्थाओं को लेकर उपखण्ड अधिकारी संदीप काकड़ की अध्यक्षता में कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय में बैठक होगी। इसमें बारदाना व खरीदशुदा गेहूं के उठाव कार्य पर चर्चा की जाएगी।

क्षेत्र मेेंं गेहंू की सरकारी खरीद कार्य 10 मार्च से प्रारंभ होगा। सूरतगढ़ की नई धानमंडी मे एफसीआई व तिलम संघ

व रामसरा जाखड़ान में तिलम संघ, भगवानगढ़ में एनसीसीएफ, बीरमाना व राजियासर में एफसीआई गेहंू की सरकारी खरीद करेगी। इस बार सूरतगढ़ की नई धानमंडी में करीब छह लाख क्विंटल गेहंू की सरकारी खरीद का लक्ष्य रखा गया है। एफसीआई की ओर से गेहूं की सरकारी खरीद के तहत बीरमाना में 71, राजियासर में 13 व सूरतगढ़ में 122 किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। बीरमाना व राजियासर क्षेत्र में एफसीआई की ओर से सरकारी खरीद व ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए प्रचार प्रसार भी किया जा चुका है। इसके अलावा शिविर लगाकर भी किसानों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए गए। सूरतगढ़ के किशनपुरा, बारेकां, रंगमहल, सीलवानी, अमरपुरा, मानकसर आदि में प्रचार अभियान चलाया गया है। एफसीआई के गुणवत्ता निरीक्षक बजरंग बुरडक़ ने बताया कि एफसीआई की ओर से गेहूं की सरकारी खरीद की तैयारियां चल रही है। आगामी दिनों में प्रचार अभियान ओर तेज किया जाएगा।