सूरतगढ़ सहित छह केन्द्रों पर होगी गेहूं की सरकारी खरीद

सूरतगढ़. गेहूं की सरकारी खरीद की तैयारियां शुरू हो गई है। सूरतगढ़ की नई धानमंडी सहित छह केन्द्रों पर गेहंू की सरकारी खरीद कार्य होगा। एफसीआई ने राजियासर, बीरमाना के बाद सूरतगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार अभियान चल रहा है। वही, सोमवार सुबह साढ़े दस बजे गेहंू की सरकारी खरीद की व्यवस्थाओं को लेकर उपखण्ड अधिकारी संदीप काकड़ की अध्यक्षता में कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय में बैठक होगी। इसमें बारदाना व खरीदशुदा गेहूं के उठाव कार्य पर चर्चा की जाएगी।
क्षेत्र मेेंं गेहंू की सरकारी खरीद कार्य 10 मार्च से प्रारंभ होगा। सूरतगढ़ की नई धानमंडी मे एफसीआई व तिलम संघ
व रामसरा जाखड़ान में तिलम संघ, भगवानगढ़ में एनसीसीएफ, बीरमाना व राजियासर में एफसीआई गेहंू की सरकारी खरीद करेगी। इस बार सूरतगढ़ की नई धानमंडी में करीब छह लाख क्विंटल गेहंू की सरकारी खरीद का लक्ष्य रखा गया है। एफसीआई की ओर से गेहूं की सरकारी खरीद के तहत बीरमाना में 71, राजियासर में 13 व सूरतगढ़ में 122 किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। बीरमाना व राजियासर क्षेत्र में एफसीआई की ओर से सरकारी खरीद व ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए प्रचार प्रसार भी किया जा चुका है। इसके अलावा शिविर लगाकर भी किसानों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए गए। सूरतगढ़ के किशनपुरा, बारेकां, रंगमहल, सीलवानी, अमरपुरा, मानकसर आदि में प्रचार अभियान चलाया गया है। एफसीआई के गुणवत्ता निरीक्षक बजरंग बुरडक़ ने बताया कि एफसीआई की ओर से गेहूं की सरकारी खरीद की तैयारियां चल रही है। आगामी दिनों में प्रचार अभियान ओर तेज किया जाएगा।
जानकारी के अनुसार श्रीगंगानगर जिले के खरीद केन्द्रों पर एफसीआई के उच्चाधिकारी जाकर किसानों व व्यापारियों से गेहूंू की सरकारी खरीद को लेकर चर्चा कर रहे हैं। एफसीआई के महाप्रबंधक चौधरी अभिरित अगले सप्ताह सूरतगढ़ क्षेत्र का दौरा करेंगे। महाप्रबंधक नई धानमंडी मे व्यापारियों के साथ भी बैठक करेंगे। गौरतलब है कि इस बार गेहूं की सरकारी खरीद के लिए एफसीआई एजेंसी तिलम संघ के बाद में आई है। इससे पूर्व तिलम संघ को गेहूं की सरकारी खरीद का जिम्मा मिला। लेकिन व्यापारियों की मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने तिलम संघ के साथ साथ एफसीआई को भी गेहूं की सरकारी खरीद करने के आदेश जारी किए।
क्रय विक्रय समिति की ओर से नई धानमंडी में मूंगफली की सरकारी खरीद कार्य शुक्रवार को सम्पन्न हुआ। इस बार
खरीद केन्द्र पर 691 किसानों को टोकन जारी हुए। इसमें से 689 किसानों ने अपना माल तुलवाया। इस बार 65,445 बैग मूंगफली की सरकारी खरीद हुई। खरीद केन्द्र प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि मूंगफली की सरकारी खरीद 18 नवम्बर 2024 को शुरू हुआ। यह कार्य 15 फरवरी को समाप्त होना था, लेकिन राज्य सरकार के आदेशानुसार यह कार्य 28 फरवरी तक हुआ। वही, मूंग की सरकारी खरीद कार्य 18 अक्टूबर 2024 से 18 जनवरी 2025 तक हुआ। इसके तहत 6766 बैग मूंग की खरीद हुई। खरीद कार्य के बाद मूंग के 4160 तथा मूंगफली के 1712 बैग खाली बच गए हैं। क्रय विक्रय सहकारी समिति के आंकड़ों पर नजर डाले तो वर्ष 2019-20 में मूंगफली के 59,055 बैग व मूंग के 4347 बैग,2020-21 में मूंगफली के 15,523 बैग व मूंग के 2661 बैग, 2021 से 2023 तक मूंगफली की सरकारी खरीद शून्य रही। वही, वर्ष 2024-25 में 65,445 बैग मूंगफली खरीद हुई। इसी तरह वर्ष 2021-22 में मूंग के 2166 बैग,2022-23 में 285 बैग, 2023-24 में शून्य, 2024-25 में 6766 बैग मूंग की सरकारी खरीद हुई।
