दादा-दादी बच्चों की स्क्रीन आदतें तय करने में निभाते हैं बड़ी भूमिका

जयपुर। बच्चों को पालने में हमेशा कहा गया है कि “पूरा गांव लगता है” — और आज के दौर में उस गांव में स्क्रीन भी शामिल हो गई है। कार्टून, वीडियो गेम, या यू-ट्यूब वीडियो – दादा-दादी ही अक्सर यह तय करते हैं कि बच्चों के लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। यह सिर्फ बच्चों को व्यस्त रखने का मामला नहीं है। दादा-दादी बच्चों के स्क्रीन टाइम से जुड़े जो फैसले लेते हैं, वे इस बात को प्रभावित करते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे सोचते हैं और अपना समय कैसे बिताते हैं — और अब इन फैसलों का असर पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है।