हीटवेव से लोग हो रहे हैं तेजी से बूढ़े

ताइवान में 25,000 लोगों पर 15 साल तक अध्ययन किया गया। इसमें पाया गया कि जितना ज्यादा लोग हीटवेव झेलते हैं, उनका “बायोलॉजिकल एज” यानी शरीर की वास्तविक उम्र उतनी जल्दी बढ़ती है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति दो साल में चार दिन ज्यादा हीटवेव झेलता है तो उसकी जैविक उम्र लगभग नौ दिन बढ़ जाती है। बाहर काम करने वाले मजदूरों में यह असर और तेज पाया गया, उनकी जैविक उम्र औसतन 33 दिन बढ़ी। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह असर छोटा लग सकता है, लेकिन अगर पूरी जिंदगी का असर देखें तो यह बहुत बड़ा हो सकता है। और क्योंकि हीटवेव से हर कोई प्रभावित होता है, इसलिए इसका असर पूरी आबादी पर गंभीर होगा। शोधकर्ताओं ने चेताया कि अगर लोग कई दशकों तक हीटवेव झेलते रहे तो स्वास्थ्य पर असर कहीं ज्यादा होगा। चूंकि जलवायु संकट के कारण गर्मी और हीटवेव लगातार बढ़ रही हैं, खतरा भी और बड़ा होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अब यह समझना जरूरी है कि हीटवेव केवल तुरंत नुकसान नहीं करती, बल्कि यह इंसान को धीरे-धीरे बूढ़ा बना देती है। यह असर किसी भी उम्र में शुरू हो सकता है और जीवनभर रह सकता है।