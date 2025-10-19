Patrika LogoSwitch to English

25 लाख के अवैध पटाखे बरामद 6 गोदामों पर छापा, व्यापारी गिरफ्तार… पढ़े रोचक खबर………..

दीपावली पर्व से पूर्व टपूकड़ा थाना पुलिस ने अवैध पटाखा भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 25 लाख रुपए मूल्य के 109 कार्टन पटाखे जब्त किए हैं। पुलिस ने मौके से एक व्यापारी को गिरफ्तार भी किया है। यह कार्रवाई कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों में स्थित छह अलग-अलग गोदामों पर की गई।

अलवर

kailash Sharma

Oct 19, 2025


थानाधिकारी ने बताया कि उन्हें मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि व्यापारी गिरधर उर्फ गिररी गुप्ता द्वारा लाइसेंसी दुकान की आड़ में बड़ी मात्रा में पटाखों का अवैध भंडारण किया गया है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने स्वामियों की ढाणी, बुरहेड़ा रोड, मायापुर रोड सहित विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की।
इस दौरान छह गोदामों से विस्फोटक सामग्री से भरे कुल 109 कार्टन पटाखे बरामद किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत 25 लाख रुपए आंकी गई है। पूछताछ में गिर्राज गुप्ता कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका, जिस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और पटाखे जब्त कर लिए। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध पटाखा कारोबारियों में हडक़ंप मच गया है। प्रशासन ने भी स्पष्ट किया है कि बिना लाइसेंस या निर्धारित मात्रा से अधिक पटाखों के भंडारण पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच जारी है। पुलिस द्वारा आगे भी अवैध पटाखा विक्रेताओं के खिलाफ निगरानी और कार्रवाई जारी रहेगी।

Published on:

19 Oct 2025 12:22 am

Hindi News / Special / 25 लाख के अवैध पटाखे बरामद 6 गोदामों पर छापा, व्यापारी गिरफ्तार… पढ़े रोचक खबर………..

