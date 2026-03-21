IMD Forecast: पाकिस्तान से सक्रिय सिस्टम का असर राजस्थान में, अगले 7 दिन राहत भरे, हीटवेव का खतरा नहीं

पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। झुंझुनूं जिले के मंडावा में सर्वाधिक 18 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। बारिश के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट आई है और अधिकांश जिलों में तापमान 26 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जो सामान्य से 2 से 8 डिग्री तक कम है। टोंक जिले के वनस्थली में अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।