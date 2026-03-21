Rajasthan : LPG गैस संकट का असर: लकड़ी बाजार में उछाल, एक हफ्ते में दाम लगभग दोगुने, जानें भाव

बस्सी। जयपुर ग्रामीण के बस्सी, चाकसू और जमवारामगढ़ उपखंड सहित पूरे जयपुर जिले में एलपीजी गैस की किल्लत अब केवल घरेलू परेशानी तक सीमित नहीं रही है। इसका असर पर्यावरण पर भी पड़ने लगा है। गैस सिलेंडरों की कमी के चलते लोग फिर से पारम्परिक ईंधन लकड़ी की ओर लौटने लगे हैं। इससे लकड़ी की मांग तेजी से बढ़ रही है और हरे पेड़ों की कटाई का खतरा भी गहराने लगा है। स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो आने वाले दिनों में पर्यावरण संतुलन प्रभावित हो सकता है।